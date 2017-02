Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Huecos en Calle Blancos

Vecinos también piden vigilancia del Tránsito

A pesar de que hay mucho desarrollo en Calle Blancos, por la llegada de empresas multinacionales y oficinas, no se ha logrado que la Municipalidad de Goicoechea haga algo por mejorar las calles aledañas y que los oficiales de la Policía de Tránsito ponga orden en el sector. Los arreglos que hace el ayuntamiento son superficiales, de mala calidad y en cuestión de semanas empeora el problema, con huecos mas grandes y profundos.

Por otro lado, alrededor de los Tribunales es imposible transitar por la cantidad de vehículos estacionados a ambos lados de la calle.

María Pía Jenkins Rojas

Goicoechea

Error médico

El domingo 12 de febrero, a las 3:30 de la tarde, fui a la Clínica Carlos Durán a que me atendieran por una infección en los riñones. Sin embargo, en vez de inyectarme Voltarén, me pusieron la vacuna contra el tétanos. ¿Cuántos errores de este tipo pueden haber cobrado la vida de muchos pacientes? ¿Dónde están los controles médicos y farmacéuticos?

Ana Ledezma Fallas

San José

Espera paquete

En noviembre compré en una tienda de Internet unas prendas de vestir. Estas fueron recibidas en QuickBox, en Miami, el 28 de noviembre del año pasado. Como soy conocedor de los procedimientos, realicé el proceso de prealerta en el sitio web de la empresa y, además, envié la documentación requerida. El 30 de ese mismo mes el paquete ingresó a la aduana en Costa Rica. Sin embargo, al día de hoy no me lo han entregado.

En la empresa dicen que han tenido problemas con los trámites y algunas citas con el Ministerio de Hacienda porque otros clientes no entregaron las facturas correspondientes. Además, el día 10 de enero le escribí al gerente, pero nunca me respondió. Solicito que QuickBox me dé una respuesta.

José Ignacio Fernández Víquez

Alajuela

Subsidios arroceros

Los grandes arroceros están pegando el grito al cielo por los subsidios para su negocio, ya que es más barato importar arroz. Sin embargo, en épocas de bonanza nunca fueron solidarios con los consumidores, que son los que mantienen su negocio.

Esto mismo sucede con otros gremios, como taxistas y autobúseros. Si el negocio no es rentable deberían dejarlo y dedicarse a otra actividad. Lo malo de esto es que los consumidores solo miramos lo que pasa.

José Arias Álvarez

Santo Domingo de Heredia

Filas en Ebáis

Como todos los vecinos de barrio México uso el Ebáis de esta comunidad. En estos días he notado, al entregar la receta en la farmacia, la inmensa fila que se forma. Esto sucede porque el funcionario que recibe las recetas tiene instrucciones de digitarlas una por una y esto va formando una cola, la que provoca malestar entre los pacientes.

Le solicito a las autoridades correspondientes que intervengan porque el servicio nos parece que ha desmejorado.

Elías Esquivel Salas

Barrio México

Dinero mal invertido

Un grupo de personas perdimos el dinero que invertimos en un proyecto inmobiliario. La obra nunca prosperó, ni siquiera obtuvo permisos de construcción y muchos de nosotros, después de seis años, estamos todavía esperanzados en que las leyes se hagan valer y recuperemos nuestro dinero.

Quienes van a ferias de vivienda tienen que estar vigilantes, pues no todo lo que brilla es oro.

Olman Monge Angulo

Santa Ana

Buses se atrasan

El servicio de buses de la empresa Tapachula, para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) por la ruta Escazú-Santa Ana, es pésimo. Así se lo hemos hecho saber a la empresa, pero no hacen nada. El bus que debería llegar a San Pedro a las 5 de la tarde llega a las 6. Por este retraso suspenden el viaje de las 7 de la noche.

Además, los buses de otros destinos, como Alajuelita, Calle Blancos y Pavas, a esas horas llegan, se llenan, salen, vuelven a llegar, etc., mientras los estudiantes de Escazú esperamos por el autobús que debía llegar una hora antes.

Isaac Méndez Camacho

Escazú