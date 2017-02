Cartas a la Columna

Buses molestan a vecinos

Conductores de Lumaca usan calle como predio

La empresa de buses Lumaca, desde hace más de un año, ha tomado como predio la calle al norte de los Bomberos en Cartago. Ahí los choferes llegan con sus autobuses en la noche a hablar por teléfono, fumar, contar el menudo, arreglarse y alistar los buses. Todo esto lo hacen con el motor encendido, incluso después de las 10 de la noche, lo que ocasiona que nos despertemos por el ruido. ¿Esa es la manera de Lumaca de retribuirle a la comunidad cartaginesa?

Fernando Rojas Rojas

Cartago

Reintegro pendiente

En el mes de diciembre, por este mismo medio, manifesté mi molestia con Óptica Munkel porque después de diez meses no me había devuelto un dinero. La publicación motivó que me contactaran y ofrecieron aligerar el trámite, pero me reembolsarían menos dinero porque había pagado con tarjeta de débito, cosa que no acepté. Ya ha pasado un año y el problema persiste, a pesar de muchas llamadas para conseguir la devolución.

Ramón Montero Sojo

Goicoechea

Televisor dañado

El 24 de enero, mi esposa y yo compramos de contado un televisor de tecnología led, marca LG, en Importadora Monge de Tibás. Como era para un regalo lo instalamos tres días después y lo encontramos con una raya en la pantalla, sin duda por un daño de fábrica. El 29 de ese mismo mes lo devolvimos, pero nos dijeron que debía dejarlo para que un técnico decida si lo cambian por uno nuevo o lo reparan. Esta respuesta es para cuando un cliente compra un bien usado y no un producto nuevo.

En Importadora Monge me dijeron que están buscando el repuesto. Solicito del almacén una respuesta responsable.

Francisco Murillo Soto

San José

Poder de la Sala IV

Cuando he votado en las elecciones presidenciales no he visto que la Sala Cuarta sea candidata, entonces, ¿por qué es la que dirige el país? Los diputados al hacerla lo que crearon fue un elefante blanco que muchísimas veces toma decisiones que el pueblo rechaza.

Es hora de que los legisladores le quiten los poderes excesivos que tienen.

Yamilette Gutiérrez C.

Rohrmoser, San José

Recursos públicos

En respuesta a don Glen Rodríguez Solís ( Cartas, 9/2/17), es importante aclarar que cuando la Contraloría General de la República se ha referido a la condición actual y a las perspectivas de los regímenes especiales de pensiones, ha compartido la generalizada preocupación que existe en relación con los factores que determinan su sostenibilidad, por lo que adhiere, en ese sentido, iniciativas dirigidas a atender esta problemática, así como aquellas que garanticen justicia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, la Contraloría General de la República elabora y emite sus criterios con el mayor apego a la técnica, de forma abierta y transparente.

Julissa Sáenz

Gerente financiera de la CGR

Tren a Turrúcares

Después de realizar un recorrido casi paralelo a la línea del tren, creemos los vecinos que el servicio podría llegar hasta Turrucares de Alajuela. Esto sería de gran beneficio para miles de trabajadores de la parte occidental del Valle Central.

Jorge Bogantes Sáenz

Turrúcares, Alajuela