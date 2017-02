Cartas a la Columna

Cargo equivocado

Scotiabank cobra a cliente seguro ajeno

Tengo más de cuatro meses de solicitarle a Scotiabank que me quiten un seguro de otra persona que me cargan, por error, en mi tarjeta de crédito. Las respuestas de parte del banco son lentas y al parecer no saben cómo resolver la situación. Solicito una pronta respuesta del Scotiabak y que me reintegren el dinero que he pagado.

Carlos Quesada Gómez

Oreamuno, Cartago

Gas LP

Pareciera que las autoridades esperan que en el país se dé un accidente por una fuga de gas, como el que ocurrió en enero del 2013 en Alajuela, para que se reactive el cambio de los viejos cilindros y se sustituyan las válvulas de acople rápido por las de rosca, que son más seguras.

Las distribuidoras de gas se favorecen de la ineficiencia estatal. Esto es responsabilidad de los ministerios de Ambiente y Energía (Minae) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Max Espinoza Rivera

San Rafael de Heredia

Atención en hospital

El pasado 31 de enero fui ingresado de emergencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por una lesión en la cara. La admisión y ubicación en ese centro hospitalario fueron expeditas. Aunque hay que esperar y tener paciencia, porque hay gran cantidad de casos que atender, a la hora de la acción, la atención es constante y profesional.

A la voluntad de Dios, primero, y a las manos de tan excelente equipo es que atribuyo la rápida evolución de mi salud y fui dado de alta en condiciones más favorables que oportunas. Es por esta razón que deseo expresar mi agradecimiento y satisfacción a la Unidad de Emergencias del Calderón Guardia. Sigan adelante.

Jorge Gutiérrez Araya

Guadalupe, Goicoechea

Zona peatonal

Le solicito a los encargados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), según corresponda, que hagan una zona peatonal en San Pablo de Heredia, 200 metros al sur del Masxmenos, por la venta de pollos Mi Casita, antes de que ocurran más accidentes.

Flory Chacón Solano

San Pablo de Heredia

Otro país

La linda Costa Rica de los espacios tranquilos está desapareciendo poco a poco por el paso del tiempo y el aumento de la población, entre otras razones. Comprar un periódico o ver los telenoticieros causa preocupación, como en tiempos de guerra.

En un sistema democrático, si el pueblo elige a sus gobernates, puede también tener el derecho de quitarlos, si no sirven. La Constitución Política tiene que ser cambiada. Algunas leyes tienen que ser más drásticas y la Asamblea debería trabajar con más rapidez. Por su parte, el Poder Judicial tendría que eliminar la lentitud en los juicios, los que tardan hasta siete años.

Martín Marín Hernández

Heredia

Trato bondadoso

Le doy las gracias al Servicio de Fisiatría del Hospital Calderón Guardia por el trato humano y bondadoso de los trabajadores. Gracias a ellos mi salud ha mejorado notablemente. Destaco el profesionalismo con el que trabajan.

Amalia Barrantes Valerio

San José