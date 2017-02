Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Puente peligroso

Antisociales arrancaron barandas

La baranda del puente Los Incurables, que une a Guadalupe con barrio Aranjuez, fue arrancada casi en su totalidad por antisociales. El peligro de caer al vacío por un asalto, un accidente peatonal o un simple mareo, pone en evidencia la urgente reinstalación de la baranda.

Me extraña mucho que las autoridades del centro educativo México, que está a pocos metros de este puente, no exijan al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la inmediata restauración del pasamanos, pues por ahí circulan centenares de estudiantes de esa institución y es obligación de los encargados proteger a sus alumnos. Tal vez con el inicio del curso lectivo actúen, antes de que ocurra una fatalidad.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Servicio al cliente

Estoy molesta por el pésimo servicio al cliente que dan en las cajas de Importadora Monge en la sucursal del centro de Paraíso de Cartago.

Insto a Grupo Monge a que le dé al personal de este departamento un curso en que aprendan atención y trato al cliente.

Alejandra Villalta Moya

Paraíso de Cartago

Aspiraciones presidenciales

No sabemos si tomar en serio las aspiraciones presidenciales de algunos diputados que se oponen a una reforma fiscal, actitud con la que encaminan al país a una crisis como la de Grecia, la que, posiblemente, estaremos enfrentando en la próxima administración. ¿Acaso pretenden gobernar un país quebrado? Eso suena a masoquismo y se sale de toda lógica. Sería como alquilar una casa y en la noche previa a ocuparla ir a quebrarle los vidrios.

Estos precandidatos no solo se ponen la soga al cuello, sino que, además, le dan la patada al banco. En cuanto a la reforma fiscal “light” que impulsa ahora el gobierno, sería mejor que no se desgasten, es claro que “una aspirina no cura el cáncer”.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Atención en el ICE

Llamé más de 20 veces al servicio 1193 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), luego al 1113 para que me dieran el número de la agencia de Tibás para solicitar un línea fija en un local. En el 1193 jamás atienden, y al explicarle a un funcionario del 1113 que necesitaba el número telefónico de la agencia de Tibás para saber los requisitos, me lo negó y dijo que debía llamar al 1193.

Roberto Jiménez Valverde

Heredia

Justicia pronta

Podríamos estar mejor, pero no avanzamos por culpa de la corrupción y la impunidad. Por inoperancia del Poder Judicial muchos delitos prescriben o tardan años en llevarse a juicio. ¿Cuál justicia pronta y cumplida? En Nicaragua juzgaron y condenaron a un delincuente que mato a varios costarricenses en mes y medio; aquí, llevar a juicio a alguien toma años.

Por otro lado, a diario mueren personas esperando citas u operaciones, o que fueron atropellados y el responsable se fugó y no pasa nada

Jorge E. Varela Solís

Moravia

Beca médica

Sería saludable que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le explique a los costarricenses la asignación de una beca a la hija del presidente, Luis Guillermo Solís. Razón tiene la diputada Ligia Fallas en pedir cuentas, pues hay profesionales calificados y con años de experiencia que no fueron tomados en cuenta.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Vida silvestre

Hago un llamado al programa de televisión Más que noticias para que eviten publicar noticias que, lejos de ser positivas –como ellos las denominan–, van en contra de la vida silvestre de nuestro país. No pueden hacer que parezca normal la tenencia de especies silvestres. Ni las lapas rojas ni los pericos son mascotas, por lo que no deberían enviar un mensaje erróneo a la población con estos reportajes.

En el año 1999, un estudio de la Universidad Nacional determinó que en los hogares costarricenses había, en ese momento, 250.000 animales silvestres en cautiverio. Les hago un llamado a la consciencia en canal 7 para que ese programa se convierta en un agente de cambio.

Paola Alvarado Lezama

Puntarenas