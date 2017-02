Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Imagen recortada

Señal de TVE de Sky le llega incompleta a cliente

En enero le reclamé a Sky que la señal de TVE aparecía recortada en ambos costados de mi televisor. Sky me dijo que era un problema de origen de TVE. Luego le escribí a TVE Internacional y me contestaron, el 1 de febrero, que su señal está bien y que se trata de un problema de configuración de Sky y que su señal llega bien a todo América. Espero una respuesta de la empresa de televisión satelital.

Hermes Navarro del Valle

Moravia

Hechos diferentes

En las Cartas a la Columna del 6 de febrero, un lector expresó su inquietud sobre la detención de dos personas sospechosas en dos situaciones recientes que conmocionaron al país. En ambos casos el proceso penal ya inició. No se pueden aplicar las mismas medidas cautelares o la prisión preventiva como si fueran idénticos todos los procesos en investigación. Cada acto calificado como delictivo tiene particularidades específicas que se valoran para la imposición de medidas que restringen la libertad de una persona.

El sistema penal se rige por los principios del debido proceso y el de inocencia, que no pueden dejarse de lado porque Costa Rica es un Estado de derecho.

Hugo Vega Castro

Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial

Obra pública

Durante la administración de Laura Chinchilla, diversos medios y grupos organizados no dieron tregua hasta malograr la concesión de la carretera entre San José y San Ramón. Esta obra contemplaba la mejora sustancial del puente de la “platina”. Ahora que todos los pobladores de la Gran Área Metropolitana (GAM) sufrimos las consecuencias de abandonar este proyecto no vemos ni escuchamos a esos grupos y personas que tan ardientemente defendieron los intereses patrios. Debe ser que ellos disfrutan el caos vial en nuestras carreteras, no ven afectados sus ingresos y su salud o disponen de mucho tiempo para realizar sus actividades.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Pensiones muy altas

A mi parecer, de manera irónica y en tono de vanagloria, un magistrado de la Sala Constitucional dio unas declaraciones a La Nación el 28 de octubre pasado. En ellas justifica las razones de su pensión de lujo. Como médico anestesiólogo, con los sacrificios de trabajo y estudios de esta profesión, trabajé más de 35 años en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tenía un horario normal, pero, por mucho tiempo, debido a necesidades de la institución y de la comunidad, realizaba tiempos extraordinarios que en ocasiones excedían las 30 horas de trabajo continuo.

Hoy, el monto de mi pensión no llega a un tercio de lo que pretende este magistrado, quien recibiría una cantidad exorbitante, mucho más alta que la de cualquier otro régimen, en especial del no contributivo. Esto es falta de solidaridad, justicia y conciencia cristiana.

Nelson Saint-Hilaire Castellanos

San José

Ciudad ruidosa

Es poco comprensible como ciertos políticos, entre ellos el alcalde de San José, pretenden que la gente vuelva a vivir en los barrios de la capital cuando el tren, con su pito de 100 decibeles, nos despierta a las 4:30 de la madrugada a quienes vivimos en los alrededores de la estación al Atlántico. Esto sucede todos los días, incluso los fines de semana.

Por otro lado, los sábados y domingos de abril y diciembre pasados, la Municipalidad de San José autorizó cerrar calles para favorecer a los dueños de cafeterías y restaurantes de barrio Escalante y prohibió el ingreso en carro a quienes habitamos en las cercanías. Esta actividad se caracterizó por el bullicio desde la madrugada, porque los proveedores descargaban la mercadería, y por la suciedad, ya que mucha gente no solo tiraba basura, sino que usaba los jardines de las casas como servicios sanitarios.

Otro ejemplo de lo poco atractiva que se ha vuelto esta zona es la proyección de películas en barrio La California. Originalmente la actividad era jueves y viernes, pero ahora lo extendieron a los martes. ¿Es así como quieren atraer a la gente a San José?

Eugenia Soto Suárez

San José