Cartas a la Columna

Error en sistema del BCR

Realicé una transferencia de dinero, vía Sinpe, del Banco de Costa Rica (BCR) al Banco Nacional (BN), pero por error del BCR se duplicó, con 33 segundos de diferencia entre cada una. Llamé al BCR y me indicaron que fue por problemas por la actualización de los sistemas con el nuevo Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) que se dio este error; sin embargo, solo quieren devolverme la comisión que cobró el BN y no el total de la transferencia.

Por una parte asumen el error, pero no la totalidad, como corresponde. Ahora me siento muy inseguro de cada transacción que hago porque el BCR no se hace responsable de sus errores. ¿Cuántos errores más se están dando en el BCR por esta actualización de Sistemas? Espero una respuesta.

Randall Calvo Fallas

Guadalupe, Goicoechea

Pensiones de lujo

Las pensiones de lujo son el indicativo de la dinámica de gran parte de la élite política: compadrazgo, amiguismo y tráfico de influencias. Esta dinámica permea todos los niveles, suma al coeficiente de Gini, promueve una sociedad más proclive a delinquir y una clase política con visión más comercial que soberana.

Si se arreglara el asunto de las pensiones de lujo, por su propio peso un montón de cosas se arreglarían. ¿Por qué los políticos no van al grano si es tan obvio? Esta es una pregunta retórica. No van al grano porque son cómplices de esta dinámica. No hay nada más enquistado en nuestra clase política que la codicia y la avaricia. Esos dos males son los que tienen de rodillas a la Suiza Centroamericana.

Glen Rodríguez Solís

Santo domingo de Heredia

Arreglo de calle

Unos días después de quejarme en esta sección, la Municipalidad de Curridabat arregló una calle muy transitada y bastante deteriorada. Nuestra Municipalidad sigue siendo, para orgullo de los vecinos, la mejor del país.

Argentina Soley Mohs

Curridabat

Espera respuesta

El 2 de diciembre del 2016, en el estacionamiento de Multiplaza Escazú, mi motocicleta fue golpeada, pero, a esta fecha, la administración, a pesar de realizar todos los tramites que me solicitaron, no me ha dado respuesta.

Adrián Sandoval Sandoval

Pavas

Reglamento escolar

Le solicitamos a la ministra de Educación que nos aclare si el cumplimiento del Reglamento General de Patronatos Escolares es obligatorio u optativo, ya que el año pasado se presentó una situación en una escuela pública un poco confusa.

Ana Rosa Roldán Porras

Escazú

Impresora sin cable

El pasado 26 de enero compré en Importadora Monge tres artículos eléctricos, entre ellos una impresora que no llevaba el cable USB. Se lo comuniqué a la encargada y me dijo que lo consiguiera y le llevara la factura. Así lo hice. A los días fui y me dijo que tenía que hablar con la supervisora, quien ordenó no pagar nada. ¿Dónde queda la palabra de la encargada?

Rebeca Romero Acuña

San José

Origen de película

El 7 de febrero en canal 11, un entrevistado dijo que la palabra “maje” tuvo su origen en una zapatería josefina, cerca de 1920. Esa tesis no se apega a la verdad. El término “maje” proviene de películas mexicanas y algunas canciones.

Los lectores pueden buscar en Google dos comentarios sobre el verdadero origen de esta palabra, debidamente fundamentados.

Rigoberto Guadamuz Monge

Desamparados