Cartas a la Columna

Teléfono dañado

claro no le presta celular a cliente

Hace unos meses, por un daño en la pantalla, llevé mi teléfono a reparar a una tienda Claro. En teoría me lo devolvieron en buen estado. Cuando llamé para consultar me dijeron que me darían un teléfono mientras reparaban el dañado; sin embargo, al llegar me dijeron que no dan ese servicio. Ahora volvió a fallar el aparato. Para repararlo, ¿debo quedarme sin teléfono?

Julio Rodríguez Cantillano

Guadalupe, Goicoechea

Autoridad moral

¿Con qué autoridad moral nos vienen a pedir más impuestos y a exigir que toleremos aumentos salariales de hambre cuando hay pensionados del gobierno que reciben más de ¢5 millones al mes? Esto de los pensionados de lujo es más indignante incluso que el exceso de burocracia que paraliza la construcción de infraestructura o la aprobación de leyes, como la de empleo público.

La Contraloría General dice que estas pensiones altas ponderan muy poco en la erogación total de gastos por pensiones, pero deja de lado, solapadamente, criterios éticos y morales que participan en el análisis de austeridad en el gasto.

Las pensiones de lujo son en mucho un asunto de moral, muy por encima de verlo como una partida financiera más, como pretende la Contraloría y que, sospechosamente, tiende a bajarle el perfil al asunto.

El análisis de las pensiones de lujo conlleva adentrarse en el esquema de juez y parte. ¿Cuál político le va a entrar a esta situación?

Glen Rodríguez Solís

Santo domingo de Heredia

Solicitud de contacto

En respuesta a la queja publicada en Cartas, del 27/1/17, le solicitamos a Pablo Vargas Villarreal que nos contacte mediante el teléfono 2211-7136 o al correo electrónico contraloriaservicios@bp.fi.cr para detallar la situación ocurrida y podamos brindarle la atención que requiere.

Mario A. Jiménez González

Contraloría de Servicios, Banco Popular

Control municipal

A don Arturo Jiménez Carmiol ( Cartas, 7/2/17) le informamos que hemos realizado, desde hace varios meses y de forma regular, decomisos de mariscos en el sector que menciona. De igual manera, seguimos alertando a los ciudadanos mediante notas de prensa y en las redes sociales de los riesgos de consumir productos que son vendidos en la calle, sin ningún proceso sanitario de manipulación y enfriamiento, como debería ser en este caso.

Seguiremos pendientes de la denuncia para actuar según nos permite la ley.

Marcelo Solano

Director Policía Municipal de San José

País samaritano

Costa Rica es un país cristiano y así ha respondido a los crisis humanitaria con amor y compasión. Ha recibido refugiados de Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, El Salvador y Guatemala, entre otros, y vienen más desde África. Además, una crisis mas grande nos espera: la caída de la democracia en Estados Unidos y una alianza entre dos imperios de maldad: Estados Unidos y Rusia. Será un sunami de refugiados. ¿Cómo haremos?

Steven David Johnson

San Rafael de Heredia

Bomberos toma nota

Al señor Luis Lara Rojas, en relación con el caso expuesto ( Cartas, 7/2/17), queremos informarle que se le ha solicitado a los compañeros de la estación de Bomberos de Alajuela no continuar con dicha práctica (lavar los camiones en las aceras). Asimismo, le externamos nuestras disculpas por las molestias que esto pudo haber ocasionado.

Cabe mencionar que junto con la Municipalidad de Alajuela estamos en la busca de un nuevo terreno para poder trasladar la estación a un lugar con mayor espacio, donde se puedan realizar estas y otras labores diarias y haya menos congestión vial que nos permita dotar a la estación de más personal y equipo, en beneficio del cantón.

Rudier Barrantes

Contraloría de Servicios, Bomberos