Cartas a la Columna

Rutas alternas

Conductores tienen pocas opciones

Todos los países tienen himno, bandera, escudo y héroe nacional, pero solo el país más feliz del mundo tiene una “vergüenza nacional”: el puente de la “platina”. Ahora las autoridades gubernamentales lo cierran seis semanas en el sentido Alajuela-San José, lo que es un desastre para la producción, el turismo y las posibles emergencias.

Las autoridades nos recomiendan usar rutas alternas o no sacar el vehículo. ¡Qué clase de soluciones! En primer lugar, aquí no hay otras rutas, solo “trillos” como en Lagunilla y la Pozuelo, y caminos vecinales, como la radial a Belén, Río Segundo y la ruta 27, donde el tráfico en horas pico no alcanza los seis kilómetros por hora. Haría bien el gobierno en eliminar la restricción vehicular porque necesitamos milagros para cumplir con nuestros compromisos.

El presidente Solís, cuando asumió, dijo que no permitiría placas conmemorativas en las obras de su gestión; sin embargo, sería bueno que considere hacer una enorme placa con los nombres de los presidentes, ministros y compañías constructoras asociados a esta vergüenza.

Jorge E. Varela Solís

Moravia

Agradecimiento

Hay que agradecerle al señor Miguel Carabaguíaz, exjefe del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), haber puesto en funcionamiento el transporte ferroviario, el que ha sido de enorme ayuda ante la incapacidad de la cabezas del actual gobierno, quienes no tomaron en cuenta la entrada a clases en este mes para el cierre del punte de la “platina”. Según las autoridades gubernamentales, el puente sobre el río Virilla estaría terminado a finales de enero.

Ahora las consecuencias las estamos sufriendo lo conductores, que, con paciencia franciscana, aceptamos a regañadientes el gasto de tiempo, combustible y el estrés que genera el exagerado tiempo que tardamos para llegar a nuestro destino. Este es el principio del caos, pues la obra tardará 45 días más.

Debemos tomar las prevenciones del caso, ya que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quedó demostrado que no tienen la capacidad para resolver problemas tan sencillos.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Atención en hospital

Agradezco a todo el personal de la Unidad de Trasplantes de Médula del Hospital San Juan de Dios por su esmerada atención, no solo a los médicos, enfermeros y aseadores, sino a quienes preparan los alimentos, ya que se preocupan mucho de que el paciente tenga la comida que más les gusta.

A mi hermana Juana Mayela Díaz Sánchez le hicieron un trasplante y estuvo casi un mes internada, yo iba a cuidarla y comprobé el servicio y el amor con que la atendían. Gracias y que sigan con ese amor hacia los pacientes.

Virginia Díaz Sánchez

Zapote, San José

Fuegos electorales

Aunque le falta todavía más de un año a la administración del presidente Solís, los ciudadanos, lamentablemente, nos vemos inmersos en los fuegos electorales.

Los mensajes abundan a través de los diferentes medios de información. El discurso, como siempre, es el mismo: ataques al gobierno de turno. Los candidatos dicen tener la fórmula para solucionar los grandes problemas que afectan al país, pero, irónicamente, son los mismos que por años han estado en el poder y por sus malas decisiones estamos al borde del abismo.

En este erosionado ambiente político, los ciudadanos pasamos de ignorados a importantes. Es común ver en nuestras comunidades a mensajeros incondicionales, instándonos a votar por uno u otro precandidato.

En esta democracia centenaria los electores deberíamos tener más poder en el Código Electoral para remover del puesto a nuestros elegidos si incumplen con sus obligaciones. Vergüenza ajena me causa ver en el plenario legislativo a diputados haciendo cualquier cosa menos prestar atención cuando un compañero está hablando, y ni qué decir del constante rompimiento del cuórum, además de las tertulias en plena sesión. Es lamentable que el primer poder de la República sea un pésimo ejemplo para nuestros jóvenes.

Halley Castro Ramírez

Barrio México, San José