Cartas a la Columna

Aceras nuevas en Alajuela

Municipio puso plazo para reparación

Me llegó una notificación de la Municipalidad de Alajuela donde me informan que en el plazo de 20 días debo rehacer mi acera, en la urbanización La Trinidad. La acera de mi casa tiene muchos años de construida y se encuentra en perfecto estado, únicamente es más alta de lo que pide la reglamentación actual.

Rehacerla sería una inversión de más de un millón de colones. En mi casa vivimos solo dos adultos mayores pensionados. La notificación dice que “no se contemplan prórrogas o ampliaciones del plazo otorgado, sin excepciones”. No estoy en desacuerdo con la reconstrucción de aceras, sobre todo para permitir el paso a personas discapacitadas, con lo que estamos en desacuerdo los vecinos es que nos obligan a hacerlo en este plazo o nos multarían con ¢200.000. La cuesta de enero parece no importarle a la Municipalidad, y nadie nos avisó con bastante tiempo para prepararnos.

Manuel Benavente Carvajal

Alajuela

Malas señales

El Poder Ejecutivo desconvocó de las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que ordenaría algunos pluses salariales en el sector público y dos proyectos que, respectivamente, creaban el impuesto al valor agregado (IVA) y reformaban el actual impuesto sobre la renta. De estos dos últimos envió otra propuesta modificada. El estilo gubernamental ha sido medroso e indefinido.

Ese actuar cambiante del Ejecutivo da muy malas señales. Esto demuestra que el presidente basa su gestión en ensayo y error sin tener un plan establecido; hay mucha improvisación y no se toma muy en serio el grave problema del déficit fiscal.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia

Cambio de producto

Intenté cambiar un gel moldeador de rizos que había comprado en el salón Gea Spa, en Plaza Real de Alajuela, pero la persona que me atendió me dijo que no realizan cambios. No entiendo esta política, ya que venden otra cosa y luego no hacen cambios.

Cristina Araya Chavarría

Flores, Heredia

Armas con ruedas

Los autos deportivos de alto cilindraje son tan letales como un arma de fuego en manos de alguien irresponsable. Quien los conduce puede verse en la tentación de poner a prueba los límites de su fetiche.

En Costa Rica, para poner a prueba un automóvil de estos, existe Parque Viva. Un día a la semana, durante la noche se puede realizar este tipo de prácticas, sin poner en riesgo la vida de inocentes.

Luis Eduardo Monge Flores

Heredia

Revisión constante

Agradecemos al señor Alberto Segura Sequeira su comentario ( Cartas, 20/1/17) y le informamos que nuestras cajas registradoras tienen un sistema de pesaje debidamente certificado y su calibración se revisa a diario. Por otro lado, garantizamos que los códigos de barras en los productos perecederos tengan los precios correspondientes.

Mariela Pacheco

Vocera de Masxmenos

Mejoras en sucursal

En respuesta a la queja del señor Eduardo Solano Salazar ( Cartas, 29/1/17), se le informa que con el fin de mejorar nuestro servicio en Alajuela, recientemente remodelamos por completo la sucursal. Se habilitaron cinco ventanillas que atienden de forma simultánea a nuestros clientes. Además, ampliamos la capacidad de atención con espacios adecuados de espera y una ventanilla preferencial de acuerdo con la Ley 7.600.

Si no ha visitado nuestra sucursal recientemente lo invitamos a hacerlo.

Wendy Soto Fallas

Servicio al Cliente, Correos de Costa Rica

Engaño a vecinos

El viernes 27 un individuo llamó a mi puerta y se presentó como chofer de camión recolector de basura. Me pidió ¢10.000 para sacar a su hijo del hospital. La persona me pareció convincente y le di el dinero. Después me enteré de que había llegado a casa de mi hermana, en Montes de Oca, con el mismo argumento. Ojo con estos sinvergüenzas. No se dejen impresionar.

Sara Iglesias

Barrio Luján