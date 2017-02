Cartas a la Columna

Servicio de Cabletica

Empresa no concreta instalación

En días anteriores Esteban Brenes Mora ( Cartas, 21/1/17) se quejaba de incumplimientos de Cabletica. Estoy de acuerdo con él. Adquirí un paquete en la sucursal de Palmares el año pasado y con miles costos e interminables llamadas fueron a tratar de hacer la instalación. Llegaron a las 5 de la tarde –ya estaba oscuro– y me dijeron que no se podía y que enviarían un inspector. Eso fue hace dos meses.

Si Cabletica no tiene la capacidad de cumplir con su trabajo no debería hacer falsas promesas. Solicito que me devuelvan el dinero cobrado. ¿Cuánto tendré que esperar?

Sharon Arce Dámito

Palmares

Abrir monopolio

No había terminado el primer mes del año y ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le aprobaba a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) dos aumentos en los precios de los combustibles. ¿Cuánto dinero gasta esta institución en publicidad y cuánto se encarecen los productos? ¿Para qué publicidad si no hay otra opción? Deberían eliminar el monopolio y abrir la competencia. ¿Qué pasó con la propuesta de Otto Guevara de recoger firmas para obligar a la Asamblea a legislar al respecto?

Henry Martínez Gallo

San José

Corridas de toros

La muerte “visita” las corridas de toros. Aunque la Navidad es tiempo para recordar el nacimiento del rey de paz, amor y libertad, esta tradición deja dolor y llanto todos los años. ¿Cuándo recapacitarán las autoridades y la eliminarán? Así se evitaría desperdiciar recursos y el dolor de los familiares de las víctimas.

Francisco Vega Villalobos

Puriscal

Celular dañado

En diciembre del 2015 compré en el ICE de Sabana un celular Huawei P8, pero el año pasado tuve que llevarlo dos veces a la agencia de Cartago, frente al Walmart, para que lo revisaran por problemas de recepción y salida de llamadas. En la agencia me lo entragaban, supuestamente, arreglado.

Luego de la segunda reparación venció la garantía. En esa oportunidad, al llegar a la casa, el aparato no recibía señal wifi. Al día siguiente lo llevé a la agencia del ICE, pero como estaba vencida la garantía no se lo dejaron. Decidí llevarlo a un lugar autorizado por Huawei y resultó que la tarjeta madre está dañada y tiene un costo de ¢80.000. En ese lugar me dijeron que es un desperfecto de fábrica y que el ICE debió cambiar el aparato. Ahora el celular solo recibe y hace llamadas y datos móviles, pero el wifi no sirve. Espero una respuesta del ICE.

Kattia Vargas Mora

Oreamuno, Cartago

Democracia atacada

Nuestra democracia, admirada mundialmente por sus bases sólidas de paz y justicia, está siendo amenazada por grupos ajenos a nuestra idiosincrasia, que tratan de desestabilizarla al sembrar el caos y la violencia como arma para mantener sus privilegios a expensas del trabajador honrado. Esto gracias a la incapacidad y complicidad de gobiernos que le hacen el juego o de administraciones medrosas que durante décadas no han asumido con responsabilidad y firmeza sus funciones.

Necesitamos gobiernos fuertes y visionarios capaces de frenar este flagelo que pone en peligro nuestra democracia.

Álvaro Vallejo Fuentes

Heredia

Buen trato médico

Agradezco a todo el personal de los distintos turnos del anexo de Emergencias y la sección de Aislados del Hospital Calderón Guardia por la dedicación y atención brindada a mi hija Verónica Castellón Vargas durante los días que se mantuvo internada. Dios los bendiga por el carisma que tienen, el que está demostrado no solo en casos como el mío.

Clementina Vargas Rojas

Zapote, San José

Defensa sindical

Siempre sorprenden las amenazas de Albino Vargas y la sumisión sin pudor con que le obedecen. Albino dice que defiende los intereses de los trabajadores, pero no dice que el 90% de los otros trabajadores, los del campo, los obreros, entro otros, son la mayoría. A estos, Albino todos los días los empobrece.

Los presidentes cambian, Albino permanece. ¿Es tan inteligente y distinguido que es imprescindible?

Crisanto Badilla Argüello

Heredia