Cartas a la Columna

Devolución de ahorros

Cliente de Coopealianza espera hace dos años

Hace dos años renuncié a Coopealianza. En ese momento presente los documentos necesarios y realicé todos los trámites para la renuncia; sin embargo, al día de hoy sigo esperando que me devuelvan el dinero ahorrado. He ido a seis sucursales diferentes y nadie me da una respuesta clara. ¿Dónde están los valores que dicen tener? Es una injusticia que tenga que rogar para que me devuelvan mi dinero. Es un abuso.

Ricardo Elizondo Valerín

Vázquez de Coronado

Avalúo pendiente

Fui el 2 de enero a realizar un avalúo al Taller SyS en Heredia. El 11 de este mes me dijeron que el INS no lo había autorizado y no sabían por qué. El INS el 20 dio su su autorización, pero todavía no reciben el avalúo. Espero una respuesta del taller.

Lyl Andrea Odio Cordero

Heredia

País sin visión

Haber quitado el tren en los años 90 fue falta de visión. Lo ideal era fortalecer al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) ante las intransitables carreteras. Es evidente que al día de hoy el uso de este medio de transporte goza de la aceptación de la gente, a pesar de las deficiencias.

Si hace 20 años la visión hubiera sido fortalecerlo, en lugar de desaparecerlo, tendríamos una línea urbana moderna, acorde con las necesidades, y hasta una cultura de respeto para evitar tantos accidentes.

Luis Eduardo Monge Flores

Heredia

Otra programación

Canal 7, con su programación, se distinguió por mucho tiempo al abrir brecha para la cultura con programas como “El planeta azul”, “El mundo de Disney”, “Planeta 3”, con Jaime Bayly, y “Atisbos”, con don Guido Sáenz, entre otros. Además era la única televisora que no transmitía novelas.

Hoy, la primacía se ha perdido al no existir diferencias entre canales (salvo “7 Días”). Llenan durante todo el día los espacios no solo con novelas rosa, sino con narconovelas, que transmiten antivalores y una visión de facilismo a nuestra juventud, así como programas faranduleros de pobre contenido.

Melvin Eduardo Cavero Araya

Tibás

Pensiones de lujo

Al analizar con seriedad los gigantescos montos de las pensiones de lujo que aparecen en un sitio de Facebook, que se basa en información publicada en periódicos costarricenses, no creo que sería una especulación predecir que la economía de nuestro país está en total peligro. Que los bolsillos de muchos costarricenses de escasos recursos sean lo que tengan que financiar esos opulentos montos, merece una alerta roja y un llamado a la conciencia de nuestros legisladores.

La injusticia crece, porque esos mismos trabajadores ni siquiera tendrán segura la posibilidad de percibir una pensión, ya que, cuando eso ocurra, el régimen estará quebrado.

Los miles de millones saqueados por la vía legal hubieran significado una Costa Rica próspera y con una alta calidad de vida para sus habitantes.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Esquina peligrosa

El sábado 28 de enero, a las 3 de la tarde, sucedió un nuevo accidente en la esquina de calle 5 con avenida 2, es decir, 100 metros al este del Ebáis del centro de Alajuela. Ese día alguien irrespetó la señal de alto y se produjo un choque con un violento vuelco.

¿Qué estará esperando la Dirección de Tránsito –o a quien corresponda– para colocar un reductor de velocidad, ojalá doble y con zona de paso peatonal, en esa esquina? ¿Habrá que esperar más muertos para que lo hagan? Parece un deporte nacional “brincarse” los altos. Tienen la palabra las instituciones que velan por la seguridad vial.

Adolfo Martín García Cabezas

Alajuela

Arreglo de calle

En respuesta a la queja del señor Carlos Vargas Cordero ( Cartas, 19/11/16), se le informa que actualmente se encuentra en proceso de contratación el arreglo de esa calle. Una vez que esté adjudicado el proyecto se iniciarán las obras, que consisten en un perfilado de la carpeta asfáltica, la colocación de una nueva, además de la señalización vertical y horizontal.

Entendemos las molestias causadas, pero pedimos su comprensión para estas obras que mejorarán las condiciones urbanas de su comunidad.

Nelly Pérez Céspedes

Prensa, Municipalidad de Goicoechea