Cartas a la Columna

Poca solidaridad

Políticos no quieren ceder trenes

Es lamentable que el alcalde de Cartago y un diputado de esa provincia traten de impedir que se cancelen algunos trenes a ese cantón para reforzar el servicio entre Alajuela, Heredia y San José. Es una medida temporal por tres semanas mientras se realizan trabajos en el puente de la “platina”.

Imagino que ninguno de estos dos políticos había nacido, a principios de los 60, cuando el río Reventado arrastró la ceniza del Irazú, sepultó Taras y el país entero se volcó en ayudas. Debió ser igual en 1910 cuando un terremoto destruyó Cartago. Sus declaraciones tienen un tinte electorero.

Felipe Quirós Castro

San José

Gas natural

La persona más idónea para llevar el proyecto de extracción de gas natural es Roberto Dobles, quien por muchos años ha estudiado la situación geológica y de bancos de gas natural y de petróleo. Sería un éxito encargarle a él este asunto, para bien de los costarricenses.

Luis Gerardo Rojas Rojas

Grecia

Muchos cuidacarros

No hay sitio donde se llegue a hacer una gestión, a veces de cinco minutos, donde no esté un cuidacarros. En muchas partes mientras se toma un café, con el carro al frente, está el cuidador presionando. Entendemos que es gente, en su mayoría, que trata de ganarse el sustento honradamente, pero no siempre es así. En muchos casos, la presencia del cuidador no es garantía. Además, muchos de ellos son drogadictos o alcohólicos y no llevan dinero a un hogar.

El gobierno y las autoridades debieran regular esto. Hay cuidacarros que se adueñan de un sitio y no permiten ni siquiera el ingreso de otros, como si la calle y las aceras fueran de su pertenencia.

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat

Premio merecido

A finales de la década de los cincuenta tuve la dicha de conocer al Dr. Juan Jaramillo y a doña Mabel, en Limón, cuando don Juan llegó a realizar su internado en el hospital Tony Facio. Ellos vivían frente a nuestra casa; mis padres y yo establecimos una amistad entrañable y llegamos a sentirnos como una gran familia.

Juntos hicimos los primeros tanteos con el tenis, nos entreteníamos atrapando langostas en las noches sin luna, nadando o celebrando algunos acontecimientos familiares.

Han transcurrido muchos años, pero mi admiración y respeto hacia ellos es imperecedero. Al doctor Jaramillo, a doña Mabel y a toda su familia, mi felicitación por el Premio Magón, merecidamente otorgado. Que su vida entregada al servicio de la medicina, la patria y la gente sirva de ejemplo a los nuevos médicos.

Allan Padilla Lizano

San José