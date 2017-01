Cartas a la Columna

Solicitud de paja de agua

Vecina hizo trámite hace cuatro años

Tengo más de cuatro años de haber solicitado al acueducto de El Coco de Siquirres una paja de agua y lo único que recibo son excusas: que si pertenezco a la etapa B ya no les permiten dar más agua, que la naciente está en una finca privada y que no da permiso el dueño de trabajar en ella, etc. Pero las casas vecinas ya tienen agua y a mí me la niegan . No sé qué más hacer o a cuál institución acudir. He tratado de ser paciente y respetuosa, pero solo excusas recibo.

Katia Rodríguez Hernández

Siquirres

Casos resueltos

Informamos que los casos expuestos en este espacio por don Hernán Canales y doña María Fernanda Calvo fueron atendidos oportunamente. Es importante mencionar que cuando se experimentan problemas de velocidad, muchas veces las causas están relacionadas con factores externos a la compañía, como la manipulación incorrecta de los equipos, fallos eléctricos, entre otros.

Estamos comprometidos con brindar la asesoría y el soporte que nuestros clientes merecen para disfrutar de su servicio, a través de nuestros asesores de servicio disponibles mediante la línea 1722.

Jairo Ledezma

Jefe de Servicio al Cliente de Tigo

Espera respuesta

El 23 de diciembre pasado, en el parqueo de Walmart Curridabat me rayaron el vehículo, por lo que llamé al guarda de seguridad y al subgerente, quien me confirmó que en las cámaras estaba grabada la persona que dañó mi automóvil. Me hicieron poner la denuncia en Servicio al Cliente, y después de miles de llamadas y esperas me indicaron que mandara tres cotizaciones de talleres. Pero cuál es mi sorpresa que un mes después me indican que no me van a pagar el arreglo. Los establecimientos comerciales son responsables de los daños que le sucedan a los vehículos mientras realizamos las compras, pero parece que para Walmart eso solo está en el papel.

Leonardo Salas Leal

La Unión

Quejas municipales

El 29 de setiembre del 2015 avisé a la Municipalidad de Moravia de un terreno sin acera, lleno de monte, en una calle con curva, pero a la fecha solo la inspección se ha hecho y sigue igual. ¿Se necesita que atropellen a alguien?

El 4 de octubre del 2016 hice otra denuncia: en la urbanización Diana, en San Vicente, hay una casa esquinera abandonada, la acera es como una selva y personas con malas intenciones o por necesidades fisiológicas van a ese lugar.

La Contraloría de Servicios de la Municipalidad contestó mis quejas, pero los departamentos encargados actúan muy lento y no responden mis consultas. ¿Tengo que notificar yo misma a los propietarios, tomar un machete o preparar la mezcla de cemento para hacer lo que otros propietarios y funcionarios municipales no hacen? Insto a la Municipalidad a actuar.

Luisa Acuña Alvarado

Goicoechea

Ruta peligrosa

Conducir en este país es una declaratoria de muerte. Solo un ejemplo: cruzar el Zurquí de noche es peligroso y amenazante. Peor si es con lluvia y neblina. Los encargados del mantenimiento de esta ruta ni siquiera pueden tapar un hueco, pintar las indicaciones o las líneas de separación de los carriles para tener mejor visibilidad, ni colocar captaluces.

Lástima tantas muertes que ha dejado esa vía. Pero para cobrar cada año revisión técnica, marchamos, pólizas de seguros –cada vez más caras– no fallan. Invito al presidente a que conduzca una noche por esta vía.

Martín Marín Hernández

Heredia

Mejoras en Correos

Desde hace años en la oficina de Correos de Costa Rica en Alajuela atienden con mucha lentitud a los usuarios. La prontitud, no solo en esa oficina, sino en muchas otras del Estado, debe prevalecer siempre.

Adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas o con niños en brazos son personas que merecen consideración. Esperar de pie es agotador. Necesitamos comodidad en estas oficinas.

Eduardo Solano Salazar

Alajuela

Uso para los postes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podría usar los 400 postes abatibles que tiene en sus bodegas y ponerlos en la Bernardo Soto mientras se terminan los trabajos en la “platina”. Es preferible ir en fila india que soportar las tediosas horas de espera para llegar a nuestros destinos.

Fernando Cordero Alvarado

San José