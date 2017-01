Cartas a la Columna

Elevadores en mal estado

Ascensores frente al México están dañados

Esta es la tercera vez en un año que hago la misma denuncia: los ascensores del puente peatonal del Hospital México siguen en mal estado, no funcionan. Mi molestia es doble: además de que no atienden mi queja, ningún funcionario público me da una respuesta.

Solicito al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), o a la institución que le corrresponda, que solucionen esta situación.

Alexander Chaves Solórzano

Heredia

Consulta popular

¿Por qué no se utiliza el plebiscito para que sea el pueblo el que se pronuncie –ya que el gobierno pareciera temer a los sindicatos– sobre los privilegios desmedidos de los empleados públicos? No es justo que se pretenda implementar un plan fiscal para darle más recursos al gobierno mientras haya tanta desigualdad y privilegios para una minoría de la población, en perjuicio de la mayoría.

Dejen que sea el pueblo costarricense el que se manifieste. Cansa escuchar sobre convenciones colectivas, derechos adquiridos y privilegios de los empleados públicos. Acaben con esto, pero sin perjudicar al pueblo.

Herbert Schlager Irías

Alajuela

Mejoras en hospital

En respuesta al artículo de Pablo Ureña “Maltrato en la CCSS” ( Opinión, 11/1/17), aclaramos que el servicio de Emergencias del hospital Calderón Guardia se encuentra en reformas para mejorar la calidad y la calidez, mediante la inversión en equipo de alta tecnología y dotación de personal.

Aproximadamente, hace año y medio se implementa el programa CTAS. Este modelo de atención internacional consiste en evaluar por categorías las emergencias, que van desde la atención inmediata hasta aquellas cuya complejidad tienen tiempo de espera máxima de 30 minutos.

Hacemos un llamado a la población para que haga uso de la Contraloría de Servicios cuando sus derechos no sean respetados. Nuestra gestión se encuentra enfocada en mejorar constantemente.

Falina Amores

Prensa, Hospital Calderón Guardia

Culpa colectiva

El tema del déficit fiscal es recurrente. Siempre es mencionado en algún noticiero, un diario o en alguna conversación. Pero me resulta divertido que nadie es culpable de él. Si culpan a los pluses salariales, salen los “dioses” de los sindicatos despotricando contra los empresarios, acusándolos de evasores de impuestos, y estos responden culpando nuevamente a los pluses salariales. El gobierno acusa al pueblo de no tributar y el pueblo al gobierno por despilfarrar. En fin, no es culpa de nadie y es culpa de todos.

Y sí, es culpa de todos, de los excesivos privilegios de muchos empleados públicos, de las pensiones de lujo, de los que se roban el dinero del Estado en proyectos malogrados, de las grandes empresas que evaden el pago de sus impuestos y del ciudadano de a pie que no le importa que no le cobren el impuesto de ventas y no pide factura para que le salga más “barato”. Es culpa de todos y si no lo aceptamos nada va a cambiar.

Víctor Gerardo Núñez Rosales

San Ramón

Tarjeta cancelada

Una vez más el Banco Popular me provoca un disgusto: canceló mi tarjeta de crédito sin motivo alguno o comunicación previa. Hay que pensarlo muy bien para solicitar un producto en este Banco. Espero una respuesta del Popular.

Pablo Vargas Villarreal

Vázquez de Coronado

Calles de Goicoechea

No sé cuánto más va a probarles la paciencia la Municipalidad de Goicoechea a los vecinos del residencial El Encanto, en Calle Blancos, por el pésimo estado de las calles, que están, prácticamente, intransitables. ¿Habrá que bloquear una de las vías principales para ver si hacen bien su trabajo?

Jorge Arrones Arce

Goicoechea