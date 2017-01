Cartas a la Columna

Desperdicio de agua

Fuga en tanques de AyA en Higuito

En la ultima parada de los buses de Higuito, Desamparados, unos tanques de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pasan las 24 horas derramando agua a la calle, lo que me parece un desperdicio. Hasta ahora, nadie hace algo para detener esa fuga.

Raúl Matos Elles

Higuito, Desamparados

Cambio de horario

Casi todos los domingos entro a laborar a las 6 de la mañana en Heredia. Durante noviembre y diciembre, la empresa Autovisa, que brinda el servicio entre Santa Bárbara y Heredia, por barrio Jesús y Barva, habilitó un servicio a las 5 de la mañana los domingos, lo que me permitía transportarme hacia mi trabajo sin tener que usar un taxi.

No obstante, el 25 de diciembre y el 1.° de enero lo eliminó porque mucha gente estaba de vacaciones, pero ni el 8, ni 15 ni el 22 de enero hubo servicio en ese horario y ni siquiera avisaron. Muchos estuvimos en la parada desde las 4:50 de la madrugada. A las 5:20 tuve que tomar un taxi para llegar a tiempo a mi trabajo. Hay una carrera a las 5:30, pero no me sirve porque llego unos minutos tarde. ¿Para qué habilitan un servicio si después lo eliminan sin aviso?

Allan Roberto Castro Alpízar

Santa Bárbara de Heredia

Dudas políticas

Dice la propaganda de Antonio Álvarez “Sin ninguna duda” y “Trabajemos en serio”, pero don Antonio ha demostrado en muchas ocasiones falta de visión, liderazgo y coherencia. Además, es el candidato de los Arias. Esto quiere decir que, al igual que Óscar Arias y Laura Chinchilla, si llegara a gobernar sería un desastre para el país. Se trata entonces, de un candidato sobre el que pesan muchas dudas.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Protección a testigos

En una carta publicada por La Nación el 16 de enero, una lectora señaló su preocupación por la falta de atención a los testigos en juicios. Al respecto se aclara que el Poder Judicial, a través de sus diferentes instancias, ejecuta políticas y directrices aprobadas por la Corte Plena y el Consejo Superior para que estas personas, que cumplen con su deber de prestar testimonio, rindan su declaración en el menor tiempo posible. Por ejemplo, a las víctimas menores de edad y adultos mayores se les recibe testimonio a primera hora, una vez iniciado el debate o la audiencia; cuando deben asistir con niños pequeños hay salas acondicionadas para que permanezcan ahí en compañía de un familiar. En los casos que se requiera acompañamiento por profesionales de la Oficina de Protección y Atención de Víctimas y Testigos, que tiene cobertura nacional, se coordina con antelación.

El Departamento de Prensa y Comunicación desarrolla una campaña llamada “Póngase en los zapatos de la persona usuaria” en la que se incluye información al respecto y se emiten recomendaciones para que el personal judicial mejore la calidad del servicio de atención a las testigos.

En caso de que una persona tenga alguna disconformidad en el servicio puede presentarla a las Contralorías de Servicios que existen a escala nacional.

Hugo Vega Castro

Jefe de Prensa y Comunicación del Poder Judicial

Mala película

En la cartera de películas aparece La llegada con cinco estrellas, aunque es pésima. Los extraterrestres son unos calamares gigantes de ocho metros de altura, no hablan, la experta en idiomas no entendía nada y al final entendía algo por las manchas que dejaban. Es una película mala, si no fuera por la excelente actuación de Amy Adams, me habría salido del cine .

César Zapata Palet

Rohrmoser

Propaganda estatal

¿Cómo es posible que entes gubernamentales que solo hacen parcialmente lo que les corresponde hacer gasten miles de millones de colones en propaganda? Definitivamente, no se necesitan nuevos impuestos.

Joaquín Bernardo Murillo Quirós

Tilarán