Cartas a la Columna

Huecos en Curridabat

Contribuyente avisó hace tres meses a municipio

En octubre, llamé a la Municipalidad de Curridabat para avisar de unos huecos que comenzaron a formarse en la calle que va de McDonald’s hacia el sur, pero, tres meses después, los huecos han alcanzado un enorme tamaño, que no solo deterioran los automóviles, sino que van a aumentar los gastos municipales por mantenimiento. Lástima, porque nuestra municipalidad siempre se ha caracterizado por su excelente gestión.

Argentina Soley Mohs

Curridabat

Postes guardados

Profunda impresión me causó conocer, por información de La Nación (22/1/17), de los postes abatibles en la ruta 32. Para tener una idea del valor de las vidas ahorradas, hagamos el ejercicio de imaginar que fueron de algún familiar cercano.

Este ejercicio debiera ser hecho por todos los costarricenses, incluidos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Gobierno y hasta del mismo presidente Solís. ¿Se justifica que por asuntos legales, empresariales, presupuestarios, o por lo que sea, muera un costarricense más en esa carretera, por esa carencia?

Peor aún, hay 400 postes guardados que no se pueden colocar por las mismas razones. Cada uno de esos postes almacenados bien podría salvar una vida humana. ¿Somos los costarricenses racionales y civilizados?

Ronald Ramírez González

Curridabat

Llamadas de Monge

Le pido al Grupo Monge que deje de llamarme para pedirme que contacte a la cliente que me usó como referencia. He recibido como 40 llamadas de sus funcionarios, insolentes y maleducados. Ellos insisten en que tengo que hacer su trabajo, que es cobrarle a su clienta. Tan pronto comienzo a aclarar esto, me tiran el teléfono. Quiero que me dejen tranquila.

Adriana Solano Sánchez

Los Lagos de Heredia

Uso del celular

El pasado 30 de diciembre, a las 7 de la mañana, abordé un bus de la compañía ARSA, en Jicaral, con destino a San José. Desde que se inició el viaje, el chofer empezó a chatear y a usar su celular. Le hice una llamada de atención al conductor, pero no atendió. Entonces contacté telefónicamente a la oficina de la empresa en Jicaral para quejarme. De la empresa le hicieron una llamada y el conductor dejó su celular.

Es irresponsable que un chofer de bus ponga en riesgo la vida, no solo de los pasajeros, sino la de quienes van en otros vehículos. Con estas actitudes se arriesgan a generar situaciones lamentables que, en muchos casos, enlutan a familias y personas inocentes.

Emilia María Zeledón Argüello

Curridabat

Mala planificación

Las graves deficiencias en la planificación urbana de la capital, que han permanecido a lo largo de las administraciones, son las fuentes del colapso vial y de los altos niveles de contaminación que tienen que soportar los ciudadanos. Por ejemplo, arreglar unas cuadras de una calle demora meses, mientras que pasar por el Hospital Blanco Cervantes y la Junta de Protección Social se vuelve un ejercicio de paciencia extrema. Esto afecta a las personas que van a las citas en el sector de los tres principales hospitales públicos.

¿Dónde están los oficiales de tránsito que se graduaron recientemente? En las calles aledañas a ese sector usan las aceras de parqueo, y los taxis hacen doble fila complicando el paso de las ambulancias.

En el caso del Hospital San Juan de Dios, como cabeza de una extensa red de salud, su ubicación presenta un problema logístico para los usuarios de lugares como Desamparados, Alajuelita y los Hatillos, y se requiere de un hospital periférico que lo apoye en la atención de emergencias e internamientos de al menos cuatro especialidades básicas. El CAIS hace una buena labor, pero por el crecimiento de la población y sus complejidades, esta resulta insuficiente y el problema se agravará en el futuro.

La situación de eficiencia, productividad y promoción de la salud amerita un estudio calificado e independiente sobre el futuro desarrollo y las alternativas viables de transporte, las cuales, de ser necesario, deben dejarse en manos privadas sin omitir la adecuada supervisión.

Robinson Rodríguez Herrera

Sabanilla, Montes de Oca