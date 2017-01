Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Calles en mal estado

Ayuntamiento josefino no repara las vías

La Municipalidad de San José está dejando pasar la época seca y no avanza con el arreglo de las calles del casco metropolitano. Hay vías que se encuentran en estado lamentable y otras las empezaron a trabajar y las dejaron a medias. Solo he visto en las últimas semanas a una cuadrilla haciendo mejoras, pero el paupérrimo estado de las calles de San José reclama una intervención profunda.

Ojalá el ayuntamiento no espere, como es habitual, a que entre la época lluviosa para ponerse a arreglar las calles.

María Céspedes Salazar

Rohrmoser

Honestidad primero

Si en el país todos nos centramos en ser “vivos” –esforzarse por no pagar impuestos, por adelantarse en las filas e irrespetar las señales de tránsito–, no quedará tiempo ni dinero para hacer las cosas bien.

El problema está en todos los niveles, desde el más rico hasta el más pobre; desde los empleados públicos que descaradamente roban tiempo y recursos a su empleador, hasta quien recibe un bono de vivienda sin necesitarlo o merecerlo. Y quien no se comporta de esta manera es visto como un tonto, no como la persona honesta que es. Como dijo Warren Buffet: “La honestidad es un regalo muy caro, que no puede esperarse de personas baratas”.

Luis Daniel Morux Vargas

Alajuela

Desempleo agobiante

La crisis que experimenta el mercado laboral es preocupante. La cifra de empleos perdidos es aterradora, producto de la apatía o falta de capacidad de nuestras autoridades. Esto deja en claro el débil enfoque que se le está dando a este problema.

El poco esfuerzo para revertir esta pesadilla le pasa la factura a la administración Solís Rivera. Le aconsejo al presidente poner atención a las cifras, que presagian un descalabro total. El presidente, Luis Guillermo Solís, debe exigir esfuerzo y dedicación a su gabinete, que califique y separe lo que no sirve.

Manuel Campos Guevara

Cartago

Economía atrasada

Cómo se me parece la situación actual de Costa Rica y su estilo de gobierno al de la corona española del siglo XVIII, citado por Samuel Stone en el libro La dinastía de los conquistadores . “La corona española introdujo en las colonias centroamericanas tantos obstáculos a la vida económica que paulatinamente todo afán de empresa fue asfixiado”, afirma. Continúa diciendo: “Los impuestos, la piratería y el aislamiento fueron los factores decisivos en el atraso económico de Centroamérica”.

Pareciera que los ciclos tienden a repetirse. El gobierno que tenemos está asfixiando la economía costarricense.

Marco Antonio Venegas

Escazú