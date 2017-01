Cartas a la Columna

Cita para el 2018

Anciano con cáncer de piel espera atención

Soy un adulto mayor pensionado desde el 2002. Quizá como consecuencia de haber trabajado 30 años en fincas bananeras y piñeras, a pleno sol, se me formó un pequeño cáncer de piel en la cara. En un Ebáis de Guápiles me refirieron de urgencia a Dermatología del Hospital Tony Facio de Limón. Esperé dos meses a que me llamaran y, cuando por fin lo hicieron, me dieron cita para enero del 2018. Un año más de espera. Mientras tanto, ¿qué hago? El doctor Ching del Tony Facio me diagnosticó la enfermedad hace seis meses. La referencia del Ebáis tenía carácter de urgente. ¿A quién tengo que acudir?

Rigoberto Prendas Vargas

Guápiles

Seguimiento a carta

En respuesta a la queja del señor Henry Martínez Gallo ( Cartas, 19/1/17), Correos de Costa Rica informa que la correspondencia ordinaria es un servicio seguro, que permite la entrega en la dirección indicada por el remitente en el tiempo establecido; no obstante, por la naturaleza misma del envío, no cuenta con la facilidad de rastreo que sí poseen los servicios courier . Le agradecemos que se comunique con nosotros mediante los siguientes correos: wsoto@correos.go.cr o bien a srvcliente@correos.go.cr para poder brindarle una atención más personalizada.

Wendy Soto Fallas

Directora de Servicio al Cliente, Correos

Cobro de Cabletica

Me llegó un mensaje de texto de Cabletica hace cuatro meses, donde me indicaban de una regalía de tres meses del paquete Fox+, sin que yo lo solicitara, pero, para sorpresa mía, en el recibo de este mes me cobraron ¢12.680 de más. Llamé a Servicio al Cliente y me dijeron que ese paquete –que nunca solicité– me lo cobraron en dos televisores.

No entiendo por qué Cabletica me está cobrando por productos que no he solicitado. Además, desde que adquirí el paquete digital de alta definición digital con Internet, la velocidad está pésima. Han venido dos técnicos y no arreglan nada. Espero una respuesta de Cabletica.

Esteban Brenes Mora

Zapote

Buses sobrecargados

Un bus se incendió con 40 personas a bordo la mañana del martes 17 de este mes. Gracias a Dios fue solo un gran susto, pero ¿qué habría sucedido si el bus hubiese estado sobrecargado? Viajo en los buses de Naranjo a Alajuela y me preocupa mucho que algo similar suceda en uno de estos autobuses, porque los sobrecargan en la noche. ¿Qué pasaría si un bus se incendia con casi 100 pasajeros a bordo, como es usual? ¿Qué opina al respecto Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público? No hay que esperar a que suceda una desgracia para actuar.

Marvin Chacón Madrigal

Naranjo

Visión empresarial

Escuché una entrevista de una reconocida periodista a dos empresarios costarricenses: Francis Durman y Javier Quirós. Resalto de esta conversación la forma tan amena y sencilla como estos señores, con una filosofía de bienestar social para sus empleados, han establecido normas para repartir parte de las utilidades de sus empresas. Establecieron asociaciones de empleados donde patrono y trabajadores aportaron dinero. Así nacieron y crecieron capitales que son dirigidos al bienestar individual y familiar de sus empleados.

Estos son logros que benefician a muchos y les permiten disfrutar de una buena calidad de vida. Esto se da porque hay transparencia empresarial, gotas de sudor y una visión muy diferente de la vida, donde ponen al ser humano como el principal activo del planeta.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Opinar y saber

Felicito al pianista y escritor Jacques Sagot por el artículo “Costa Rica, calladita más bonita” ( Opinión, 18/1/16). En este texto Sagot habló de lo que sabe, si fuera música diría que fue un concierto digno de la Scala de Milán. Con esto demuestro que soy seguidor de Sagot.

Es bueno cuando la gente escribe de lo que sabe, por eso nunca estuve de acuerdo sobre los términos en que se refirió a los hombres que se dedican a los toros y a los caballos.

Jorge Arturo González

San José