Cartas a la Columna

Tributación en línea

Contribuyente no pudo pagar impuestos

Recientemente traté de pagar mis impuestos de renta y ventas mediante el portal de Internet del Ministerio de Hacienda, pero, al igual que en otras ocasiones, fue imposible, ya que el sistema pide una contraseña y al escribirla la rechaza por incorrecta –pese a que Tributación la envió mediante correo electrónico–, por lo que acudí a las oficinas de Tributación.

Me tranquilizó ver que por la misma razón acudieron cientos de personas. Esperé unas tres horas para ser atendido y medité sobre los costos que estas situaciones provocan. Tributación debe analizar el por qué de estos casos.

Alberto Soley Monge

Santo Domingo de Heredia

Respeto legal

Como lo escribe el sociólogo Miguel Sobrado en La Nación del 14 de enero, refiriéndose al artículo del profesor Luis Lorenzo Rodríguez acerca de reformar la Constitución, el déficit fiscal creciente, los privilegios en las pensiones de lujo, las enormes diferencias en el salario público y la duplicidad de funciones en las instituciones públicas se debe a la falta de aplicación de los artículos 11, 73, 176 y 189 de nuestra Constitución Política.

Como recomienda el abogado Rubén Hernández Valle, en otro texto publicado en La Nación, se debe establecer un régimen único de pensiones que cumpliría el mandato constitucional y que acabaría con todas las gollerías.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Infraestructura clave

Costa Rica es considerada como una de las naciones más avanzadas en América Central debido a su exitosa economía y estable democracia. Sin embargo, en los últimos años, nuestro país se ha enfrentado a una crisis en la infraestructura y la construcción de obra pública, lo cual evita el avance del país. Algunos ejemplos son la reconstrucción del puente sobre el río Virilla, conocido como la “platina”; la ampliación del puerto en Limón, la edificación de un aeropuerto nuevo en Orotina, entre otros.

Todos estos proyectos son perfectamente viables, pero, por alguna razón, en nuestro país tienden a durar mucho en realizarse. Para que Costa Rica se desarrolle, el gobierno y las instituciones públicas deben trabajar con mayor eficacia y deshacerse de la alta burocracia. Si esto se llegara a lograr, nuestro país mejorará y se modernizará de manera notable. ¿Algún día veremos un cambio?

Benjamin Pfister Libby

Escazú

Velocidad óptima

Con respecto al comentario de doña Catarina Chaves ( Cartas, 13/1/17), hemos tomado las medidas necesarias para que el servicio funcione de forma óptima, de acuerdo con la velocidad contratada. Lamentamos el inconveniente.

Reafirmamos nuestro compromiso de ser la empresa que brinde a los costarricenses un verdadero estilo de vida digital. Aprovechamos para recordar nuestros canales de atención: la línea 1722, el correo contacto@tigo.co.cr y mediante el chat disponible en http://www.tigostar.cr

Jairo Ledezma

Jefe de Servicio al Cliente Tigo

Carta perdida

En varias ocasiones he utilizado Correos de Costa Rica para hacer envíos, con muy buenos resultados; sin embargo, el 10 de este mes entregué un sobre en la oficina de Filadelfia con destino al Centro Colón y el sobre no aparece. En Correos me dicen que esos envíos no se pueden ubicar porque no llevan guía; en la oficina donde debió llegar, sin ninguna preocupación, le dijeron al destinatario que era muy probable que el envío se haya perdido y que al remitente le debieron haber informado de los riesgos que corría este tipo de envíos. ¿Cómo venden un servicio que ellos mismos saben que no lo van a dar?

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Caso resuelto

En respuesta a la queja del señor Julio Rodríguez Cantillano ( Cartas, 17/01/17), queremos reiterar el compromiso de Grupo Monge con sus clientes: trabajamos para ofrecer el mejor servicio y brindar las mejores oportunidades. Por esta razón informamos a la opinión pública que el caso del señor Rodríguez fue solucionado de manera satisfactoria el 17 de enero.

Juan Francisco Chaves Villalobos

Jefe de Servicio al Cliente, Grupo Monge