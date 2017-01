Cartas a la Columna

Chofer de bus no para

Conductor de Tres Ríos irrespeta parada

Mi madre usa bastón y me había contado que un chofer de los buses entre San Vicente de Tres Ríos y San José la ignoraba y no detenía el autobús cuando se lo pedía. El miércoles pasado, a eso de las 6:20 de la tarde, en el residencial La Carpintera, lo constaté: tocamos el timbre con anticipación, pero nos ignoró, le reiteré el pedido y alegó que debía tocar el timbre y siguió su camino sin tomar en cuenta que venía con mi madre y con un niño pequeño. Muchos vecinos ya saben que este chofer es poco cooperativo, sobre todo con los adultos mayores.

Personas así olvidan que llegaremos a necesitar de la consideración de todos. La empresa de buses debería mejorar las unidades para las personas mayores y respetar los horarios.

Lorena Vargas Hernández

Moravia

Avenidas del Conavi

En respuesta a la inquietud planteada en esta sección el domingo 15 de enero por el señor Orlando Salas Inneckken, debemos aclarar que la Municipalidad de Cartago hace un importante esfuerzo para velar por la atención oportuna de las rutas nacionales, las cuales son potestad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La Alcaldía le ha solicitado en varias ocasiones al Conavi atender las rutas 4 y 3. El último oficio enviado fue el AM- OF- 1480- 2016, el 15 de diciembre del 2016. Le daremos seguimiento a esta petición hasta que el Conavi la atienda.

Isel Martínez Alfaro

Oficina de Prensa, Municipalidad de Cartago

Promoción de Tigo

El 30 de noviembre pasado la empresa Tigo me instaló un paquete en promoción, con 50% de descuento para los meses de diciembre y enero, en los servicios de cable e Internet. Ahora me di cuenta que no lo hicieron. En Servicio al Cliente no saben resolver e incluso ignoran que existía dicha promoción. ¿Quién me resuelve?

María Fernanda Calvo Ramírez

Oreamuno de Cartago

Información de crédito

Tengo un crédito con Importadora Monge y cuando llego a la sucursal a pedir la información de mi cuenta no la tienen clara. Por correo electrónico tampoco me la dan, pues me dicen que la solicite en una sucursal y por mi trabajo no siempre puedo ir.

Importadora Monge, como en muchos establecimientos comerciales, no dan clara la información a la cual tengo derecho como cliente.

Julio Rodríguez Cantillano

Goicoechea

Espacios especiales

Encontré muy interesante el reportaje de La Nación acerca de los hoteles de playa y montaña que tienen sus instalaciones adaptadas para personas con discapacidad . Lamentablemente, con los espacios destinados para minusválidos no ha sido posible llegar a una solución para que sean usados solamente por quienes los necesitan.

Una solución sería que quienes estén en esta condición, además de los adultos mayores y las mujeres embarazadas, tengan un distintivo para poder usarlos.

Juan Roca Viola

San José

Feria sin parqueo

Los sábados hay feria del agricultor en San Rafael de Oreamuno, en Cartago, de 4 de la mañana a mediodía. Frente a la iglesia se puede estacionar sin obstaculizar la vía, pero la Policía de Tránsito coloca vallas plásticas para impedirlo, aunque duramos apenas media hora, por lo que tenemos que dejar los vehículos a 200 metros de distancia y cargar con las bolsas de las compras.

¿Por qué el Tránsito no permite estacionar? El problema son los pick ups que venden sin autorización de la feria. Espero que alguien me explique.

Víctor Manuel Monge Marín

Cartago

Viaje de Solís

No entendemos muchos costarricenses que el presidente, Luis Guillermo Solís, vaya a pedir dinero a Emiratos Árabes, porque se sabe que ahí no conocen siquiera donde queda Costa Rica. Como lo dijo un vez un mandatario, los costarricenses somos uno pedigüeños.

Solís anunció que abrirá embajada en Abu Dabi y una oficina comercial en Dubái. Para colmo de males viaja acompañado de seis funcionarios más.

Fernando Cordero Alvarado

San José