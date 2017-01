Cartas a la Columna

Medidas paliativas

Buses deberían tener prioridad en la ‘platina’

La solución al caos vial por el cierre del puente de la “platina” por 45 días es dejar un carril por sentido para los buses y ambulancias. Así más gente dejaría el vehículo en su casa y mermarían las presas en vías alternas para los vehículos de trabajo, pacientes que van para el Hospital México, trabajadores y estudiantes.

De ser muchos los buses y ambulancias se puede dejar por un periodo abierto ambos carriles por sentido y dejar las vías alternas para el transporte privado.

Randall García Chacón

Alajuela

Como en Siria

Me encontraba con uno de mis pequeños sobrinos viendo telenoticiarios, los que informaban sobre la destrucción de las ciudades de Siria, y en una de tantas, el pequeño me preguntó si igual de destruidos que los edificios quedan las calles de ese lugar. Yo le respondí que quedan más o menos a como están las vías de Calle Blancos. Con esta sencilla respuesta mi sobrino entendió perfectamente.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Dinero mal invertido

Varias instituciones públicas gastarán en publicidad ¢10.128 millones y para consultorías ¢19.000 millones. Con esas dos sumas se podría construir de nuevo la trocha, o 600 casas de bien social, o 900 aulas, o arreglar numerosos puentes, financiar el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y atender a miles de estudiantes con becas y comedores escolares.

Del presupuesto de todas las instituciones del Estado se puede “raspar la olla” antes de cobrarnos más impuestos a los salarios, que ya no aguantan más por los aumentos de la gasolina, cuotas para las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, aumentos en las universidades privadas más allá de la inflación, etc.

Mario Valverde Montoya

San Pedro Montes de Oca

Rendición de cuentas

Durante los mismos días de la reciente tragedia que causó el huracán Otto, en radio Columbia dieron la noticia de unos dineros que le fueron entregados en Europa a un político costarricense. El político salió bien librado en las etapas procesales de un juicio, pero hasta el día de hoy ha guardado silencio, aunque creo que le llegó la hora de aclarar o desmentir esa situación.

Rigoberto Guadamuz Monge

Desamparados

Palabra empeñada

Por los trabajos en el puente sobre el río Virilla cerrarán el paso a los vehículos del 21 de enero a inicios de marzo. Esto generará un gasto adicional en tiempo y gasolina por tomar rutas alternas que solucionarán el problema a medias. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no están capacitados ante lo que podemos considerar será un verdadero caos vial. Sin considerar este desastre se atrevieron a aumentar considerablemente el precio de los combustibles la semana pasada.

Le tomaremos la palabra al presidente, Luis Guillermo Solís, y al ministro de Transportes, Carlos Villalta, quien dijo que renunciaría a su puesto si los trabajos no estaban terminados a finales de enero. El huracán Otto no es excusa para no tomar esa decisión. Esperemos a ver si cumplen su palabra.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Puente La Amistad

El puente La Amistad, sobre el río Tempisque, está en condiciones lamentables. Se han robado gran cantidad de tubos y tornillos, nunca se le ha pasado una mano de pintura, el cemento se está quebrando y los anclajes carecen de mantenimiento. Desde el 2014, el Lanamme rindió un informe sobre los problemas de la estructura, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no ha hecho nada.

Han pasado varios gobiernos desde la inauguración de este puente y ninguno ha considerado darle mantenimiento. Los taiwaneses, a quienes traicionamos, no nos regalarán otro.

Varias veces he ido al Concejo Municipal de Nicoya a exponer el problema, pero me dicen que es responsabilidad del MOPT. También he sugerido que se instale un peaje y un puesto de vigilancia, pero como fue regalado, alegan que no se puede cobrar.

Carlos Esquivel Esquivel

Sámara, Guanacaste