Cartas a la Columna

Voluntad política

Solo los colores de Costa Rica deben importar

En Costa Rica, desde hace varias décadas, se extraña a los verdaderos políticos, cuyo color es únicamente el blanco, azul y rojo de nuestra bandera. Salarios de muchos millones de colones, pensiones de lujo, inmunidades políticas y proyectos multimillonarios carentes de planificación lógica, de impacto positivo y estándares de calidad, son parte de los problemas. Estamos en una Costa Rica moribunda en materia de aplicación de la ley, voluntad y acción política.

Sebastián Machado Flores

Poás

Buen artículo

Me pareció magnífico el artículo de Mario Madrigal La Nación ( Opinión, 11/1/16). Decía el obispo francés Cluade Dagens que “se hace de la fe una contracultura y de la Iglesia una contrasociedad”. También, como decía Jose Pagola, sacerdote español: “Desde esta actitud (de esconder y evitar los escándalos, según el señor Madrigal) es prácticamente imposible anunciar al Dios de Jesús como el mejor amigo del ser humano”.

Qué lástima que los únicos culpables de todos estos abusos de los que habla el señor Madrigal sean los dirigentes de la Iglesia. Aquí el obispo José Rafael Quirós es poco competente y con justificar sus errores ofrece a los adversarios más razones para su ataque.

Álvaro Sánchez

Cartago

Metas de año nuevo

Tener un feliz año es el deseo de todos para todos, pero para lograrlo se requiere paz en el corazón, crecimiento espiritual, hermandad entre los vecinos y no mirar al hermano por encima del hombro; además, tienen que terminar las humillantes filas en los juzgados de pensiones, en las oficinas judiciales donde otorgan la hoja de delincuencia, en las clínicas y hospitales del Seguro Social, en Migración, aeropuertos, oficinas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y los bancos.

Los costarricenses debemos estar preparados para la semiparalización del tránsito vehicular. La medicina para este problema es el uso del transporte colectivo.

Álvaro Chaves Sánchez

Heredia

Visa para ir a Europa

El Tratado de Schengen permite la libre circulación de las personas en los países europeos firmantes, se suprimen los controles en las fronteras interiores y se trasladan a una frontera exterior. Todos los turistas necesitamos utilizar una frontera exterior para ingresar a Europa. Este acuerdo básicamente es una defensa contra el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, etc.

A los costarricenses nos piden una carta de invitación de algún residente en ese continente como un requisito para poder ingresar. Otros latinos no tienen esta restricción. ¿Cuál es la razón? Cuando usted se presenta en el aeropuerto, las compañías aéreas solicitan el documento, si no lo tiene hay que correr para obtenerlo, pero este no garantiza su ingreso.

El 30 de noviembre vi que devolvían a jóvenes, madres con hijos y adultos en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Yo estaba seguro de que no tendría ningún problema pues siempre llevo la carta de invitación; sin embargo, ese día tuve que soportar maltratos, insultos racistas y hasta amenazas de parte del oficial. Yo pude ingresar, aunque no sé qué suerte tuvieron las otras personas. Mejor sería que tuvieran un sistema de visado y se viajaría más tranquilo. ¿Será que ya a los costarricenses nos tienen “marcados” como narcotraficantes, terroristas o algo parecido?

Jorge E. Varela Solís

Moravia

Iluminación navideña

Felicito a Teletica por la magnífica iluminación navideña con la que engalanaron sus edificios. No podemos decir lo mismo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuya iluminación “brilló” por su ausencia.

Néstor Chinchilla Núñez

Escazú