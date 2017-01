Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Impuesto inconstitucional

Familias usan sociedades para proteger casas

La ley que crea un impuesto sobre las sociedades jurídicas es inconstitucional. No tiene sentido que una sociedad jurídica que se hizo para proteger la casa de una familia, que no genera ingresos, solo gastos y que debe pagar guardas privados, porque la Fuerza Pública no protege ningún barrio, pague impuestos. Esas empresas podrían presentar una declaración jurada ante Tributación, con multas altas si mienten, donde indiquen que únicamente tienen una propiedad.

La clasificación de micro, pequeña y mediana empresa es arbitraria. Hay pequeñas o medianas empresas de menos de 50 empleados que fácilmente facturan más de los montos indicados en la ley y que pasarían a ser consideradas grandes empresas, en una categoría con otras compañías que tienen miles de empleados. ¿Cómo puede considerarse eso constitucional si no hay igualdad de condiciones?

El impuesto debería ser un porcentaje sobre las utilidades netas antes del impuesto de la renta. ¿Qué pasará con las cooperativas, asociaciones solidaristas, bancos y las instituciones del Estado? ¿Es que no necesitan de mayor seguridad que los demás?

Felipe Van der Laat

Escazú

Caso resuelto

Con respecto a la queja del señor José González Arias, titulada “Contrato de Claro TV” “Contrato de Claro TV” ( Cartas, 10/1/16), informamos que su contrato fue dado de baja en nuestros sistemas y se dejó en cero su facturación, como corresponde.

Agradecemos a nuestros usuarios que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darles una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Dinero de la CCSS

Leí en este periódico que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea subir el aporte al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero las autoridades de la CCSS primero deberían venir a ver el gasto innecesario que se hace en pagar el alquiler de unas oficinas en el parque industrial, que es de millones de colones. Antes estaban en un buen lugar. Están gastando el dinero de los costarricenses.

Juan Bustamante Guerrero

El Guarco, Cartago

Retahíla equivocada

La talentosa joven guanacasteca Bathalye Barberena demostró hace pocos días en Telenoticias sus habilidades para decir retahílas, pero algunas me parecieron erradas, sobre todo cuando dijo que solo las mujeres de Guanacaste paren hombres de verdad. Las madres y hombres de las otras seis provincias merecen respeto. Ser hombre de verdad es asumir responsabilidades y mantener y criar a una familia.

Fabián Cerdas Quesada

Turrialba

Trabajo para jóvenes

Una generación de jóvenes que no estudia ni trabaja está expuesta a los abismos de la vida, a las malas decisiones y a los caminos equivocados. Un ejército de sicarios jóvenes es lo que estamos cosechando, culpa de todos los gobiernos que nunca lograron controlar el gasto público y mucho menos crear fuentes de trabajo para todos.

La prensa nos revela la ola de crímenes que a diario hay en nuestro país. El fenómeno alarma y más la impunidad. Las autoridades no capturan a los autores de muchos delitos. Algunas personas dicen que es un asunto entre grupos de narcotraficantes, pero el problema va más allá porque se está desarrollando una cultura del crimen muy peligrosa para todos los ciudadanos que respetan la vida ajena.

Trabajé un tiempo en el puerto de Barranquilla, Colombia, y viví la época posterior a la muerte de Pablo Escobar y la lucha armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fue una época de crímenes a diario, incontables. Pongo este ejemplo porque presiento efectos más graves en Costa Rica si el gobierno y los padres de familia no nos unimos para crear fuentes de trabajo para todos estos jóvenes, que viven tentados por el poder y la ambición de obtener bienes de la forma más cruel.

Albán Rugama Dávila

Barrio México