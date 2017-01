Cartas a la Columna

Cobro de Cabletica

Cliente reclama reembolso

Cabletica tiene cuatro años de cobrarme el servicio de cable digital a pesar de haberles devuelto el equipo correspondiente. Llevo casi un año pidiéndoles que me acrediten los ¢250.000, aproximadamente, que me han facturado de más, pero aún estoy esperando que lo hagan. A pesar de haberles entregado las pruebas documentales que demuestran que les devolví el equipo, me siguen haciendo el cobro. Espero respuestas de Cabletica.

Carlos Luis Monge

Santo Domingo, Heredia

Contrato de Claro TV

El 29 de octubre del año anterior fui a la agencia de Claro en City Plaza, Guadalupe, para cancelar mi contrato con Claro TV. Llevé la caja digital y me dieron de baja; sin embargo, me siguió llegando la factura, por lo que el 2 de diciembre les consulté por correo. Me respondieron que enviarían el reporte al área encargada para solucionarme la situación, pero no lo han hecho, aunque he ido varias veces a pedir que resuelvan este problema.

José González Arias

Goicoechea

Gente patriota

Es ejemplarizante el patriotismo de los dueños del taller de frenos Jcinco, en San Isidro del Tejar, autopista a Cartago, quienes, durante todo el año, en sus instalaciones exhiben una enorme y elegante bandera de Costa Rica. El símbolo patrio siempre resplandece como nuevo, muestra de que lo cambian cada vez que las inclemencias del tiempo lo deslucen. La bandera sobresale en el paisaje industrial de la pista. Verla nos llena de mucho orgullo y nos inyecta un gran patriotismo.

No conozco a los propietarios de la empresa, pero sin duda es un gesto que merece ser resaltado, aplaudido e imitado por otros empresarios e instituciones públicas.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Constituyente peligrosa

Los costarricenses debemos pensar bien si queremos un referendo y una nueva Constitución. ¿Cuáles pueden ser las verdaderas intenciones detrás de elaborar una nueva Constitución? Podrían quitar la educación gratuita, modificar los sistemas de salud o “eliminar” a Dios de la Carta Magna.

Podría hacerse lo que un pequeño grupo quiera y no existe ninguna certeza de que cumplan sus promesas. Por eso es mejor lo bueno conocido y que no suceda lo que pasó con este gobierno: algunos querían un cambio y se dio, pero para mal de los empleados públicos, con persecución y sin aumentos reales.

Jorge Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Internet de Movistar

Le contraté a la empresa Movistar un servicio adicional de Internet 4G LTE, pero desde entonces no he tenido un buen funcionamiento. Movistar no me ha dado ninguna solución y lo único que me dicen es que en su sistema funciona mi Internet de forma correcta y no me dan ninguna otra opción para solucionar mi problema.

Luis Andrés Ramírez Sánchez

Heredia

Pensiones de lujo

El magistrado Ernesto Jinesta, presidente de la Sala IV, me ha dejado sorprendido. En su defensa de las pensiones millonarias que tienen en el Poder Judicial dijo que la probidad de los jueces y funcionarios judiciales dependerá del monto de su jubilación, que si es muy paupérrima (de menos de ¢3,5 millones), “pueden ceder ante cualquier ofrecimiento inadecuado o irregular”.

Aprendimos de nuestros padres y mentores que la honradez no tiene precio, lo que en apariencia no procede en el Poder Judicial. No hay duda, en el caso de las pensiones en este poder de la República, “dejamos a las gallinas al cuidado de los zorros”.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota