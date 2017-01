Cartas a la Columna

Traslado de número

Preferencias de línea celular no se mantuvieron

Fui a la agencia de Movistar en Cartago centro a comprar un chip nuevo y me aseguraron que el número favorito lo conservaría, pero no fue así. Llamé al 1693 y me dijeron que no fue activado. Espero una respuesta de Movistar.

Juan Bustamante Guerrero

El Guarco, Cartago

Ampliación a medias

Han pasado cinco años desde que se construyó, con una enorme inversión, una necesaria radial entre Zapote y San Francisco de Dos Ríos a cuatro carriles y en grueso concreto. Pero un puentecito de escasos cinco metros de largo sobre el río María Aguilar se mantiene a dos carriles, lo que causa grandes inconvenientes y hace inútil este trabajo.

Como este caso hay innumerables problemas de infraestructura que no representan un alto costo corregirlos. Sin embargo, el gobierno no ejecuta y solo piensa en cargar al usuario con más sacrificios, como ampliar la restricción vehicular. Realmente no tiene sentido.

Leonardo Solórzano Fonseca

Montes de Oca

Medidas radicales

Las presas en las vías son un asunto de todos los días, incluso los fines de semana, a lo largo y ancho del país. Lo más grave es que cada vez será peor. Basta con ver las ventas de vehículos.

Son necesarias medidas radicales para corregir el problema del tránsito: emplear trenes eléctricos similares a los que se utilizaron en las Olimpiadas de Río de Janeiro, con rutas que crucen transversalmente San José; además, los buses deben tener carriles exclusivos. Todas las medidas aplicadas hasta ahora no han dado buenos resultados. Es hora de hallar soluciones a este problema que agobia a todos los costarricenses.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Precios de medicinas

Con la liberación de los precios de los medicamentos en 1994, mediante la aprobación de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, los precios han sido fijados de forma antojadiza y según los intereses económicos de las compañías farmacéuticas, los distribuidores y las farmacias.

La fijación y la regulación de los márgenes de utilidad es urgente y para eso hay que reformar la legislación actual. Solo así se evitaría el abuso y la especulación de alguna gente que se dedica a lucrar con la salud humana, ya que al no haber controles, y los precios estar por la libre, se convierte en el cuerno de la abundancia para algunos empresarios. Esto hace que para mucha gente algunos productos sean imposibles de adquirir por su alto costo.

Nuestra Constitución Política en su artículo 50 dice que el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos cuando este se encuentre afectado.

Luis Guillermo Beirute Jiménez

Goicoechea

Crisis en la CCSS

En el 2010 formé parte de un grupo de profesionales que buscábamos detener el sunami financiero que amenazaba la sobrevivencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Gracias al liderazgo del Dr. Guido Miranda y del exdirector de la Caja Alberto Cañas logramos aliviar los dolores financieros que la aquejaban. Hoy, a mi pesar, rompo fuego contra tan querida institución, que pareciera negarse a salir del atascadero burocrático en que está.

Durante el período que estuve en la Junta Directiva visité varios hospitales para atender quejas y sugerencias de los funcionarios. Las quejas fueron siempre las mismas: La mayoría de médicos hacen lo que quieren, no hay disciplina ni horarios; la supervisión de parte de la Dirección Médica en cada hospital es cosa del pasado, internan pacientes que permanecen en su cama por espacio de 8 o 12 días y nadie sabe cuándo serán enviados a cirugía, la Contraloría de Servicios es un elefante blanco que, al igual que las auditorías, no garantiza calidad en los procedimientos ni resultados; los directores de hospitales, si son médicos, se convierten en burócratas desconocidos por más del 80% del personal hospitalario.

Además, la lentitud y la falta de controles en la calidad médica se debe, en parte, a la ausencia del expediente electrónico. Algunos médicos advierten que el expediente electrónico no ha prosperado porque a los mismos médicos no les conviene el control en el procedimiento ni en el cumplimiento de protocolos de tratamientos.

Rodolfo Borbón Sartoresi

Escazú