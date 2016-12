Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Indiferencia municipal

Mujeres indígenas piden limosna en Cartago

En Cartago, durante el mes de diciembre, es común ver a mujeres indígenas con sus niños en brazos, sentadas en las aceras de los comercios pidiendo limosna. Adultas mayores, jóvenes y adolescentes soportan la indiferencia, el calor, la lluvia, el frío y el hambre. Desde hace 500 años los indígenas de América son víctimas de terribles violaciones. ¿La Municipalidad de Cartago no cuenta con una oficina para atender asuntos de las mujeres para darles un trato digno a estas indígenas y rescatarlas de la indigencia?

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Información negativa

Hace unos días en Telenoticias informaban sobre el arreglo del puente de “la platina” y le estaban dando un enfoque negativo. Los reporteros, con sus micrófonos en mano, corrieron a sonsacarle a la gente sus quejas por la espera y los atrasos que este arreglo ocasiona, como si se pudiera arreglar un puente sin causar contratiempos. Los periodistas quisieron “alborotar” a la gente para que viera un problema donde lo que había era una solución.

Si el gobierno está poniendo todo de su parte para terminar, por fin, con un problema que otros gobiernos no pudieron resolver, más bien deberían estar apoyando y destacando su labor. Era mas bien de esperar que los noticieros le pidieran paciencia a la gente, que alabaran el trabajo y el esfuerzo que se hacía, porque por fin se le estaba dando solución a un viejo problema, pero no, fue todo lo contrario, ya que sería darle méritos a un gobierno que no es de su agrado.

Los noticieros tienen el poder de informar o desinformar, de causar pánico, polémica y de arrastrar a las masas a pensar lo que a ellos les convenga. Qué lástima que ahora no tengamos un noticiero serio, de altura y sin tientes políticos como en los tiempos de Rodrigo Fournier.

María Esther Ramírez González

San José

Caso resuelto

Con respecto a la carta del señor Reyner A. Zamora Murillo, titulada “Trámite telefónico” ( Cartas, 29/12/16) informamos que nos comunicamos con él, le reactivamos de inmediato el servicio y adicionalmente le aplicamos un ajuste en su facturación por los días que tuvo el problema.

Agradecemos a nuestros usuarios que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darle una solución de la manera más rápida.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Lecciones de vida

Esta pequeña oración: “Gracias, Dios, por el don de la vida”, me la enseñaron y la repito todas las mañanas. El tiempo de vida que nos regala la naturaleza queda sellado cuando nacemos, pero cuando la salud se afecta y la sentencia médica nos pronostica la muerte, ¡ cómo se transforma ese ser vivo!, es cómo si le inyectaran una dosis de crecimiento espiritual, de profunda fe, de respeto absoluto por nuestros semejantes, de un enorme cariño por nuestros seres más directos; lo material y el poder –el problema inmanejable de este siglo– se acaban.

Es irónico que los seres humanos tengamos que vivir este tipo de situaciones para entender qué significa la palabra amor.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Funciones duplicadas

De nuevo, las autoridades del Ministerio de Vivienda están en medio de una pugna ridícula con el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) por obtener poder. Le hemos pedido al gobierno que cumplan las promesas de eliminar ministerios e instituciones con funciones duplicadas. ¿Cuánto se ahorrarían los contribuyentes en alquileres, salarios; por los servicios de luz, agua, teléfono, etc., si se volviera a utilizar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)? El INVU construye a precios accesibles, no regala bonos, hace buenas construcciones, tiene los planos, los ingenieros y el ahorro y el crédito.

Marjorie González Gómez

Curridabat