Cartas a la Columna

Situación del IVM

POsibles soluciones afectan a más pobres

Con pasmoso asombro leí en La Nación, hace algunos días, la propuesta que presentan la entidades gubernamentales como “solución” para mantener el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Una medida sería aumentar la edad de retiro hasta los 70 años. ¿Cómo se les ocurre a estos señores que una persona a esas edades puede ser productiva? Si es difícil conseguir un empleo después de los 40 años, ¿podrá obtenerlo alguien de 60 años que eventualmente hubiese quedado vacante?

Por otro lado, siempre se van por las soluciones más fáciles, como la de maltratar a la clase baja. ¿ Por qué no echar mano de las pensiones de lujo de los magistrados? ¿Por qué no eliminar la pensión que recibe un presidente por trabajar solo cuatro años? Ya basta de apretar al pobre pueblo.

Miguel Quirós Sáenz

Paraíso de Cartago

Lista de proyectos

Acerca de la respuesta que me dio la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Sonia María Montero Díaz, donde explica la función y cumplimiento de sus deberes, como dirigente comunal de una zona rural, donde la falta de vivienda es evidente, me gustaría que publicará una lista de los proyectos que ejecutan cada año, con el lugar donde se efectuó y los beneficiados, porque, al menos en la zona en que yo trabajo, en los últimos seis años no he visto ningún proyecto de bien social.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Trámites simples

Excelente fue el reportaje de La Nación “Simplificación de trámites aún no llega a ciudadanos” (28/12). Ojalá se puedan mejorar los sistemas con estas denuncias. Las mejoras deben comenzar con educar y practicar la puntualidad. Hay muchas actividades en el país donde asisten gran cantidad de niños y estas dan inicio hasta una hora y media después de lo programado. Esto es un pésimo ejemplo para ellos. Si logramos este primer paso, de hacer que haya puntualidad, mejorar los sistemas será más fácil.

El funcionario público se escuda en que solamente hay una persona asignada para hacer una parte del trabajo y la siguiente le corresponde a otra. Si una de ellas falta el avance se interrumpe y nadie más puede tomar la tarea, así se tardan varios meses en dar una simple respuesta.

PUBLICIDAD

Si al encargado le preocupara de verdad que el sistema mejore, debería llamar a las diferentes dependencias a su cargo y se daría cuenta del calvario que sufren los usuarios.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Políticas de Arias

Cuando ya estábamos tranquilos porque la almohada de don Óscar Arias le había dado el buen consejos de no postularse de nuevo, Fernando Ferraro ( Opinión, 28/12), nos da la infausta noticia que el movimiento de Álvarez Desanti “decidió dar continuidad a la misión histórica del arismo”, y de una vez se cura en salud al decir “por ello, algunos con poca imaginación y mucha necesidad lo tratarán de títere”.

Voy a refrescarle la memoria a don Fernando: la crisis fiscal que enfrentamos proviene, en buena parte, de las malas decisiones de la última administración de este movimiento que tanto alaba; entre otras malas decisiones también estuvo la declaratoria de utilidad pública del proyecto Crucitas, recibir la ruta 32 con múltiples fallas, desmantelar la producción agrícola nacional y otras pifias que esperamos no vayan a ser el estandarte de don Antonio Álvarez.

Está a tiempo este precandidato de sacudirse “las pulgas” que le quiere endilgar el señor Ferraro, lo que no pudo hacer doña Laura Chinchilla durante los cuatro años de su administración.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Pruebas de bachillerato

¿Cuántos estudiantes pasan las pruebas de bachillerato sin la nota de presentación? Los resultados indican que en el 2016 habrían pasado menos de un 45%.

Si buscamos debilidades, la mayor es la comprensión de lectura de nuestros jóvenes en las pruebas; en otras palabras: no entienden que es lo que les piden o sacan falsas conclusiones.

Esto no sucede únicamente en los jóvenes, se observa a diario en la mayoría de la población, en sus opiniones sin fundamentos sobre temas nacionales e internacionales. Para tener criterio de cualquier tema se tiene que investigar y leer para debatir y después dar recomendaciones con bases.

Los debates sobre la educación terminan con la idea de eliminar las pruebas PISA y las de bachillerato, con lo que no estoy de acuerdo. Tampoco esto se soluciona con un programa de estudio nuevo, que fue lo que nos “vendieron” a muchos. A nivel internacional lo promocionaron sin ningún estudio estadístico de resultados. No se puede mercadear una “pomada canaria” sin probarla antes.

PUBLICIDAD

Insto a los docentes de Matemática y otros profesionales a que rescatemos nuestra profesión, no con quejas, sino con acciones.

Edwin Gerardo Acuña Acuña

Nicoya