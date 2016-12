Cartas a la Columna

Teléfono sin Internet

Iphone nuevo vendido por el ICE no se conecta

Compré un teléfono iPhone 7 Plus en el ICE, el 10 octubre, con una promoción de 4 gigabytes de velocidad de Internet; sin embargo, nunca funcionó el servicio de Internet. He realizado múltiples llamadas al 1193, visité una agencia tres veces, puse mi queja en la Contraloría de Servicios del ICE y nada se ha resuelto. Ahora se dejaron el teléfono y me dieron un iPhone 5 y tengo que esperar 15 días. ¿El ICE me rebajará el pésimo servicio de la factura?

Eduardo Umaña Fernández

San José

UCR tala árboles

El 21 de diciembre la Sala IV dictó medidas cautelares para proteger 95 árboles en finca 3, en las instalaciones deportivas en Sabanilla, ante la amenaza de ser talados por la administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes arguyen que no existe otra opción para construir el edificio de la Facultad de Odontología. En un hecho insólito, ilegal y carente de respeto por los procesos naturales, la UCR taló varios árboles entre el 22 y el 24 de diciembre, aprovechando la distracción de los días festivos.

En nombre de la naturaleza y de la comunidad de Montes de Oca, solicito al arquitecto Kevin Cotter, director de la OEPI, y Carlos Araya, vicerrector de Administración, que hagan valer la idea de que la academia es “la conciencia lúcida de la sociedad”.

En el Expediente 16-017833- 0007-CO los ciudadanos pueden constatar los argumentos que fundamentan el recurso de amparo, como lo son la cercanía de dicha zona natural con el corredor biológico del río Torres y con el bosque ribereño de la quebrada Sabanilla.

Carmen Rojas González

Montes de Oca

Residencia médica

El editorial de La Nación del 24 de diciembre, acerca de la equidad en la formación de especialistas, dice que a los estudiantes de medicina de universidades privadas el Estado les niega la posibilidad de cursar una especialidad. Nada mas lejos de la verdad, porque cualquier médico, una vez graduado, sea de universidad privada o estatal puede optar por hacer una especialidad.

Muestra de esto es la gran cantidad de especialistas –y muy buenos– egresados de universidades privadas. Lo que sí debe quedar claro es que quien gane el examen para hacer la residencia entra a la especialidad, venga de donde venga. Entonces, ¿cuál es el miedo? Además, en el editorial se hace una mescolanza entre internado rotatorio universitario y especialidad y nada tiene que ver una cosa con la otra.

Jorge Acuña Calvo

San Francisco de Dos Ríos

Nueva ley de aguas

Como si no tuviera importancia o más valor que el petróleo, se está tramitando un nuevo proyecto de ley de aguas con la intención de no consultarlo a entes afectados, como las 1.400 Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacionald de Fuerza y Luz (CNFL) y las municipalidades.

El nuevo proyecto establece que esos organismos deberán pagar por el agua concesionada u otorgada administrativamente, y por el aprovechamiento de las fuerzas derivadas del agua. Y si esto no es suficiente, amenaza con quitarle al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (Senara) su manejo técnico y profesional de los acuíferos subterráneos, para encargárselo al politizado Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con lo que se dejarían las aguas subterráneas al garete en vista de que el ministerio no tiene la capacidad adecuada para esa trascendental función.

Todo esto hace innecesaria una nueva ley de aguas que sustituya a la reformada ampliamente en 1996, la que jamás ha sido obstáculo para el desarrollo armónico de la industria, la agricultura, la producción hidroeléctrica y, más importante, el cumplimiento del acceso al agua como derecho humano.

Freddy Pacheco León

Heredia

Atención hospitalaria

Estuve internado tres semanas en el Hospital San Juan de Dios, del 18 de agosto al 7 de setiembre, por un evento coronario que se resolvió gracias a un cateterismo, realizado por las prodigiosas manos del doctor Jorge Fernández y su cuerpo de asistentes.

Quiero agradecer a todo el personal de Emergencias, Ingresos, Medicina Dos, Medicina Nuclear, Cardiología y administrativo por las atenciones recibidas. El personal del Hospital San Juan de Dios trabaja y se entrega con amor, apostolado y respeto hacia los pacientes. Es impresionante el aseo, la calidad de los alimentos y el amor hacia los enfermos. De mi parte y de mi familia, miles de gracias a la Caja y al Hospital San Juan de Dios.

Gaetano Pandolfo Rímolo

San José