Cartas a la Columna

Cambios en cajeros del BN

Aparatos ya no aceptan depósitos

El Banco Nacional eliminó de sus cajeros automáticos la función de realizar depósitos, lo que obliga al cliente a perder tiempo haciendo fila en una agencia en horas hábiles. Con esto se retrocede a la era en que no existían cajeros automáticos. El Banco Nacional de Costa Rica no ofrece una solución al problema.

Andrés Caldera Schaubeck

Goicoechea

Caso resuelto

El sábado me contactó el gerente de operaciones de La Casa de las Baterías y me solicitó llegar a su oficina para resolver mi molestia por el problema con la batería (Cartas, 24/12) . El trato de él y sus colaboradores fue elegante, técnico, humano y cumplido. No está de más aclarar que reemplazaron la batería y me asesoraron. Así es como debe tratarse a un cliente para que recobre la confianza.

Douglas Romero Alvarado

Vázquez de Coronado

Viaje presidencial

Con la misma velocidad con que se enciende un triquitraque, circuló la noticia de que el presidente Solís prepara otro viaje, ahora al mundo árabe, para pedirle ayuda a los hombres de turbante para paliar los gastos de la reconstrucción por los daños que dejó a su paso el huracán Otto.

Escuché por la radio a un distinguido ciudadano exclamar que ¿cómo es que a don Luis Guillermo no le da vergüenza pedirle a gobiernos con quienes no nos une ni un hilo para encumbrar papalotes? Somos de costumbres, tradiciones, historia y religiones totalmente diferentes”.

Rodolfo Borbón Sartoresi.

Escazú

Votación en la ONU

¿Quién puede explicarme lo que pasa en la ONU? Es muy difícil entender cómo el Consejo de Seguridad vota por unanimidad en contra de Israel y fue incapaz de ponerse de acuerdo para evitar 400.000 muertos civiles, la destrucción de Alepo y de millones de desplazados que andan buscando acomodo por el mundo. Además, pareciera que ese es el principal problema que el gobierno de Venezuela debe resolver. Si alguien tiene alguna idea sobre la causa de esta situación, le voy a quedar muy agradecido me la haga conocer.

Isidoro Zaidman

San José

Noble gesto

Con respecto al artículo “Un hueco en la historia del Raventós”, publicado en Áncora el 11 de diciembre, los costarricenses debemos agradecer a don José Brojde su noble gesto en pro de la conservación del patrimonio arquitectónico nacional. Debo aclarar que aunque al momento de realizar este gesto era ciudadano venezolano, don José Brojde fue ciudadano costarricense, de lo cual doy fe como abogado responsable del trámite de su naturalización.

Mariano Solórzano Olivares

San José

Denuncia de auditor

No entendemos muchos costarricenses cómo el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por denuncia del auditor de Aviación Civil –valientemente y cumpliendo con su deber– por solicitud de la Contraloría General de la República, decide sobre los nombramientos de dos funcionarios que no cumplen con los requisitos para ocupar los puestos que actualmente desempeñan y les da vacaciones de nueve meses.

Supongo que esto es mientras el asunto pasa al olvido, porque en este país, como se sabe, “no hay mal que dure tres días”. O también podría ser mientras el asunto pasa desapercibido, por la poca importancia que este gobierno le da a asuntos tan delicados como los del tipo que denunció el auditor de Aviación Civil.

Espero que en la Contraloría General de la República le den seguimiento al asunto y tomen las medidas del caso.

Fernando Cordero Alvarado

San José