Cartas a la Columna

Teléfono sin respaldo

Celular se dañó durante actualización

Me cambié de teléfono, de iPhone a Samsung, ya que en una de las constantes actualizaciones del software se produjo un error –que no fue mi culpa– lo que causó que el celular no encendiera más. En nuestro país, además, ninguno de los talleres oficiales de la marca es capaz de dar el respaldo.

Gloriela Armijo Rosales

Pavas

Juicio anulado

Durante ocho años y cuatro meses esperé por un juicio contra quienes me robaron el 80% de mi negocio; pasé por siete fiscales diferentes y a cada uno tenía que contarle de nuevo mi tragedia, algunos fueron indiferentes a mi desesperación, hasta que llegó el juicio el 22 de agosto de este año. Solamente yo tenía testigos, los acusados ni uno solo y siempre se abstuvieron de declarar.

El juicio se suspendió en diferentes ocasiones por problemas personales de los jueces, hasta que el día de los alegatos uno de los abogados de los acusados se fue de vacaciones y se anuló el juicio. Se reanudó de nuevo el 31 de octubre y, de nuevo, se suspendía a cada rato sin importar que algunos de mis testigos venían de muy lejos. Al final, y después de tantas pruebas, los acusados quedaron libres.

A los “dioses del Olimpo judicial” les pido que bajen de sus cómodas sillas, somos el pueblo y nos están violando, robando, etc., y sus subalternos no aplican las leyes, o dan penas ridículas. Pero sí dejarán sus sillas para defender sus suculentas pensiones o el nuevo aumento que se acaban de hacer.

Amancio Ortega Guilles

El Carmen de Guadalupe

Mano dura

Cuando uno maneja a diario a San José mira todo tipo de imprudencias en carretera: choferes que doblan sin poner las direccionales o que lo hacen justo al momento de doblar, que aceleran cuando son adelantados, que manejan con perros en el asiento, además de las maniobras temerarias de los motociclistas, quienes adelantan por donde quieren, no usan chalecos reflectantes o llevan a menores de cinco años atrás, entre otras.

La Policía de Tránsito debería tener más mano dura con todos estos irresponsables al volante que cada año causan muchas muertes.

Fabián Cerdas Quesada

Turrialba

Disculpa de Walmart

Sentimos mucho la mala experiencia de don Hans Wisler, trabajamos más cerca de nuestros clientes y el área digital es muy importante y ha sido pionera y testigo de cómo logramos una mejor comunicación con nuestros clientes. Hace poco fuimos reconocidos por la revista Estrategia y Negocios como uno de los 100 protagonistas del mercadeo digital en la región. El comentario es valioso y lo llevaremos a un entendimiento que nos permita mejorar.

Mariela Pacheco

Vocera de Walmart

Actitud medrosa

No entendemos los costarricenses –que tenemos dignidad– por qué a pesar de los abusos y humillaciones con que el gobierno de Daniel Ortega ha tratado en los últimos años a nuestros gobernantes y al país, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, de manera sumisa y medrosa tiene que darle explicaciones a Ortega de cómo se invertirán los 6,7 millones de dólares que ese país adeuda al nuestro por los daños y destrucción que causaron en isla Calero.

También es denigrante que el presidente Solís asegure que Ortega sería bien recibido en nuestro país si cumple con el pago. Causa desazón lidiar con un gobierno carente de valores, antítesis de los gobernantes panameños, que siempre nos tienden la mano.

Álvaro Vallejo Fuentes

Heredia

Saldo trasladado

Con respecto a la queja del señor Juan Bustamante Guerrero ( Cartas, 22/12/16), informamos que revisamos su caso y le trasladamos de inmediato el saldo que tenía en su línea prepago anterior al nuevo número que finalmente nos indicó.

Agradecemos a nuestros usuarios que tengan inconvenientes con nuestros servicios que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darle una solución de la manera más expedita.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro