Cartas a la Columna

Tarjeta perdida

Pese al seguro, banco cobra compras ajenas

En el mes de julio reporté perdida mi tarjeta del banco Davivienda y, posteriormente, hice la gestión del seguro. La ejecutiva me puso a firmar una carta con la que, según me dijo, ella resolvía el asunto. Sin embargo, ahora resulta que me están cobrando compras que no hice con esa tarjeta, a pesar de contar con seguro. Espero de Davivienda una respuesta.

Jorge Ramírez Bonilla

Desamparados

Partidos devaluados

En Foro de La Nación del 10 de diciembre, Luis París critica a Ottón Solís y al Partido Acción Ciudadana (PAC) por la condena recibida en los tribunales de justicia y afirma que esa agrupación está devaluada , pero el Partido Liberación Nacional (PLN) desde hace años está más devaluado. A pesar de que el grupo que dio origen a este partido luchó por las elecciones que favorecieron a don Otilio Ulate, muy pronto Ulate se separó para apoyar la candidatura de don Mario Echandi; luego apoyó a don José Joaquín Trejos.

Muchos otros se apartaron del PLN, como Rodrigo Carazo, Ottón Solís y Luis Guillermo Solís, porque la agrupación política en la que creyeron alguna vez no llenaba sus ideales.

También el PLN ha recibido duras críticas de sus fundadores y seguidores porque hace años perdió el rumbo y los principios con los que nació. Por ejemplo, el excombatiente del 48 Rigoberto Badilla (q.e.p.d.), expresó hace años que “el sacrificio heroico para tantos compañeros y amigos no habrá sido en vano”. Por su parte, la exdiputada Nini Chinchilla (q.e.p.d.) hace años expresó en otra revista, que “aquí corren las donaciones, los préstamos blandos y nunca sabemos adónde van a parar esos colones”. Tiempo atrás, Frank Marshall, en un artículo periodístico, afirmaba “que muchos de los préstamos hechos con más criterio político que otra cosa, han ido a parar en cuentas cifradas en Suiza”.

También circuló en revistas y periódicos que tres expresidentes del PLN recibieron ayuda del narcotráfico, situación mucho más seria y delicada, y el mismo Luis Alberto Monge (q.e. p.d.) expresó su preocupación y descontento por el rumbo que tomó el PLN al tener el país en el 2013 un millón de pobres.

PUBLICIDAD

Guardo todos esos recortes y artículos periodísticos, los que me gustaría mostrarle al señor París o algún periodista del periódico La Nación.

Efraín Solís Ureña

Moravia

Crisis de los ochenta

El historiador Iván Molina, en la revista electrónica de la Universidad de Costa Rica (UCR) Diálogos, de agosto del 2007, menciona tres causas de la crisis de 1980: 1) En los años 50, la inversión estadounidense se instaló en el país con importantes privilegios y “el resultado fue un déficit crónico en la balanza comercial” por $250 millones entre 1966 y 1972. 2) Entre 1970 y 1978 se profundizó el gasto. 3) A principios de 1970 cayeron los precios internacionales de los productos y subió el precio del petróleo. “Entre 1970 y 1978, la deuda pública externa ascendió de $164 a $1.061 millones. Con el ascenso de las tasas de interés internacionales a finales del decenio de 1970, la crisis era inminente, y estalló en 1980 (Rovira, 1987)”. La ayuda financiera de Estados Unidos hizo posible la superación de la crisis.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen de Cartago

Interés y voluntad

Agradezco a Mariela Zúñiga Moncada, secretaría de la Gerencia de Coopemep, a Carlos Montero Jiménez, gerente general. y a Kanyok Méndez Montero por la desinteresada ayuda que me brindaron cuando les plantee una situación particular. Esto me demuestra que no hace falta desfilar en las calles cuando no hay interés, ya que con solo un poco de buena voluntad y comprensión se hace la diferencia entre el querer y el no poder.

Amalia Rita Páez Ávila

Alajuela

Marihuana medicinal

Como todo país, tenemos cosas muy características, graciosas y a la vez incongruentes. Hemos gastado y nos faltan por gastar miles de dólares más debatiendo si se aprueba el uso medicinal de la marihuana. Mientras tanto, en cualquier esquina se encuentra la hierba, además de otras drogas. Lo irónico es que a pesar de ser ilegal, la marihuana se puede fumar sin que sea un delito. Entonces, ¿para qué tanta bulla con esto? Costa Rica es el país de “viva la pepa”, como dijo don Pepe Figueres.

José Arias Álvarez

San José