Cartas a la Columna

Trabajos sin planificación

Cierres de vías se hacen en horario laboral

No hay palabras que describan el caos vial que vivimos en nuestro país; simplemente no cabe un vehículo más en nuestras carreteras. Para colmo de males, las reparaciones de las calles se realizan –según la percepción de los usuarios– sin planeamiento, para afectar lo menos posible el flujo vehicular.

Las reparaciones en la autopista Bernardo Soto las realizan a plena luz del día y entre semana, cierran los carriles por completo hasta por 30 minutos, además, para arreglar la “platina” los cierres son hasta de 24 horas y el Festival de la Luz pone por toda una una noche en serios aprietos el tráfico de San José.

Los arreglos y reparaciones obviamente se necesitan, pero hay una pésima planificación de los horarios. Tendrían que hacer esas obras solo en las madrugadas o durante los fines de semana.

Ariel Sotelo Aguilar

Curridabat

Tradición taurina

Don Carlos Masís Acosta ( Cartas, 20/12/16), una vez más, se queja de las corridas de toros y exige que las Iglesias se pronuncien en contra de estas actividades, y que quien no lo haga no es un buen cristiano.

Invitaría al señor Masís a una finca que tenga toros de monta para que observe cómo los tratan y a un barrio de clase alta para se dé cuenta cómo viven las mascotas. De esta forma fracasarían las verdaderas intenciones de los “animalistas”, que ahora tienen un partido político.

La Unesco acaba de declarar la charrería mexicana patrimonio de la humanidad, y nuestra agrupación es parte de la charrería de ese país.

Jorge Arturo González Quesada

San José

Caso resuelto

En relación con la queja d e don Alejandro Umaña Zúñiga ( Cartas, 20/12/16), nos comunicamos con él y aclaramos su caso. Le agradecemos a don Alejandro el comentario y les recordamos a nuestros clientes que pueden llamarnos al 22-Crédix (273349) para sus consultas.

Elena Pacheco Valverde

Gerente de Mercadeo de Credix

Reto ecológico

Reto a la Municipalidad de San José, al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), a las facultades de Ingeniería, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a los colegios técnicos y al sector de industria y comercio a que en el próximo Festival de la Luz no se utilicen motores que quemen combustibles fósiles.

Como país podemos eliminar el uso de tractores agrícolas y generadores eléctricos a diésel y gasolina. Avancemos a la meta de ser carbono neutral, disminuyamos la contaminación ambiental y promocionemos la salud.

Roberto Steele Bonilla

San José

Inversiones del BN

Al estimado señor Henry Martínez Gallo ( Cartas, 17/12/16), el Banco Nacional (BN) siempre se mantiene invirtiendo en mejoras tecnológicas, como BN Móvil, Banca Telefónica, Internet Banking, BN Servicios, entre otros, para agilizar el servicio con la mayor cantidad de transacciones sin hacer filas. Además, el BN ofrece tasas de interés muy competitivas que estimulan el desarrollo económico, a la vez que permiten generar esas utilidades que se reinvierten en beneficio de los costarricenses.

Alexis Caravaca

Contralor de Servicios, Banco Nacional

Policías en carretera

Muchos embotellamientos se podrían evitar con tan solo asignar oficiales de tránsito en las rotondas, en las esquinas más congestionadas y en las carreteras con flujo de vehículos intenso. Un conductor duró tres horas para recorrer los cuatro kilómetros de la radial de Santa Ana a Belén. El caos vial se apoderó de la Gran Área Metropolitana.

Sergio Solano Céspedes

Tres Ríos

Traslado pendiente

Carolina Sánchez de Claro me dijo que comprara un chip nuevo para que me pasaran el saldo de mi antigua línea. Así lo hice y me dieron un número de caso. En Atención al Cliente me indicaron que resolverían el asunto en menos de tres días, pero esta es la hora en que estoy esperando a que lo hagan.

Juan Bustamante Guerrero

El Guarco, Cartago