Cartas a la Columna

Ruido en Pricesmart

Descarga de producto se inicia a las 4 a. m.

Un Pricesmart se instaló al frente de mi casa, en Llorente de Tibás. El ruido es de todos los días (excepto Viernes Santo y 1.° de enero), todo el día, desde las 4 a. m. Aunque el gerente, Mario Garita, me prometió que el movimiento de contenedores con sus pitoretas y gritos y tarimas lanzadas al suelo como balazos se iniciaría a las 6 a. m. (¡vaya concesión!), lo cierto es que no ha cumplido su compromiso. Dos horas antes, todos los días, se inicia la descarga de productos.

Puse una denuncia en el Ministerio de Salud y terminó archivada porque la institución no puede regular las fuentes de ruido en movimiento, entre otras graciosas razones. El supermercado levantó una tapia incapaz de contener el escándalo diario. Como diría el Chapulín Colorado: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”.

Ángela Ávalos Rodríguez

Llorente de Tibás

Abuso con lotería

Nunca había visto una especulación con lotería como la que se dio este domingo 18 de diciembre. En los alrededores del parque de Guadalupe, los vendedores cobraron entre ¢500 y ¢1.000 por cada pedacito.

Yo pregunto qué hacen las altas autoridades para frenar este tipo de atracos. Me tocó ver a vendedores mandar a comprar enteros a los puestos que tiene la Junta de Protección Social (JPS) en las cercanías del mismo parque.

Ojalá para el próximo premio de consolación la Junta tome medidas de control para evitar el abuso y robo que comenten los vendedores.

Francisco Guzmán Vargas

Guadalupe

Web de Walmart

La página en Internet de la cadena de supermercados Walmart Costa Rica no sirve para mucho. La mayoría de los clics no funcionan. Anuncian productos solo de comida y juguetes, nada de electrodomésticos, ni televisores ni nada. Tampoco tienen un correo electrónico al cual dirigir correspondencia.

A mí me gustan los Walmart pero en cuanto a una buena página en la Internet quedan debiendo. Lástima por una empresa tan famosa.

Hans Wisler

Escazú

Carro dañado

Tengo un Hyundai Santa Fe del 2013 con 52.000 kilómetros y récord de mantenimiento en la agencia al que se le tuvo que hacer una reparación mayor del motor. Cuatro meses después se le hicieron otras reparaciones importantes. He pedido explicaciones en la agencia, pero solo quieren que pague. Envío correos y nadie responde. El único interés que tienen es vender. Espero una respuesta del Grupo Q.

PUBLICIDAD

Vivianna Rucavado Romero

Goicoechea

Devolución de dinero

Alquilé un apartamento 400 metros al sur de la televisora Repretel, en La Uruca. Fue un martirio, pues alquilan un apartamento a ambulancias y busetas y estas se atraviesan y no se podía salir o entrar a la casa, incluso estuve enferma y no podía salir, llegué tarde a trabajar o llegaba cansada y no podía entrar; además, siempre había maleza; era insalubre. Finalicé el contrato debido a incumplimiento por parte de los arrendatarios y ahora no quieren devolverme el depósito.

Ana Azofeifa Ugalde.

San José

Otro año de espera

Obtener el tan anhelado título de asistente en emergencias médicas se ha vuelto para mí cada vez más complicado porque tengo ya tres años de estar esperando que la Universidad de Costa Rica (UCR) y su Escuela de Tecnologías en Salud abran un grupo para poder iniciar el camino para cumplir un sueño. Lo mejor es que no dan explicaciones. Hoy, a mis 46 años, espero que cuando llegue a los 50 pueda cumplir mi anhelo de verme convertido en un paramédico.

Mauricio A. Charpentier

Cartago