Lea hoy en Opinión

La tormenta tropical Nate dejó al país en un lamentable estado: causó enormes daños en la infraestructura vial, destrozó viviendas y edificios escolares. Aunque las finanzas del país son deficitarias, en el editorial urgimos porque comiencen las reparaciones de inmediato. Para ello, proponemos que las erogaciones requeridas sean financiadas con cargo a partidas del presupuesto nacional carentes del mismo grado de urgencia, recurrir a la diplomacia para obtener ayuda de países amigos, entre ellos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen recursos para atender este tipo de necesidades de naciones cercanas a la organización. Y si esas medidas no proveyeran todos los recursos requeridos, no debe el gobierno temer al endeudamiento, en particular al de rápido desembolso, porque se justifica, incluso, en términos macroeconómicos.

En "Página Quince", Velia Govaere nos presenta un artículo para reflexionar. Es sobre el INA, que ha dejado de ser la llave del progreso para miles de jóvenes urgidos de empleo. Léalo, las razones son múltiples.

En su columna "De Frente", Juan Carlos Hidalgo afirma que el Poder Judicial está en crisis. El fundamenta esta aseveración en los hechos de los últimos días en los que han estado envueltos un magistrado y el propio fiscal general. De hecho, le recomienda a Jorge Chavarría presentar su renuncia.

En "Foro", el artículo "La integración posible", escrito por Carlos Manuel Echeverría, miembro de la comisión diseñadora del SICA, nos habla de las ventajas de una Centroamérica unida y que es importante para Costa Rica participar en todas las instancias del SICA; en ellas, la influencia del país puede ser muy positiva.

Un artículo que por su estilo y tema usted no debe dejar de leer es "El 'big chief' y el daño moral al país". Fue escrito por el académico de la UNA Leiner Vargas Alfaro. El toca un tema de vital importancia: la honestidad.

La activista Barbara Unmüßig desnuda la falacia de la geoingeniería. Los proponentes de esta ciencia alimentan la ilusión de que existe una solución técnica a la crisis climática, que permitirá cumplir los objetivos del Acuerdo de París del 2015 y a la vez mantener un estilo de vida de alto consumo. Pero esta solución no es tan sencilla como quieren hacernos creer sus proponentes. Vale la pena su lectura.