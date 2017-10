Hoy en Opinión

"Seguridad en tiempos del cemento chino" es un artículo donde el politólogo Kevin Casas comenta con acierto un hecho que está sucediendo a raíz del trabajo de la comisión que investiga los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica. En primer lugar, es un debate que se está produciendo a pocos meses de la elecciones, justo en el momento en que deberíamos esperar y exigir que se discutieran los desafíos más serios del país, y uno de estos desafíos es el deterioro de la seguridad en el país. La propuesta de Kevin se basa en cuatro pilares que deben desarrollar el Ministerio de Seguridad y la Policía en general: información, control territorial, coordinación y confianza. Lea los detalles, vale la pena.

En el editorial, les recordamos a los diputados que la labor de la la comisión que estudia los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica está lejos de satisfacer a plenitud. Mucho tiempo se ha perdido en poses, discursos para la gradería y regaños a los testigos relacionados con actuaciones sospechosas o, simplemente, inadecuadas. Un ejemplo de ello es la comparecencia del suspendido fiscal general, Jorge Chavarría: una interrogadora habló el 79,26 % del tiempo y el testigo solo el 20,74 %. El objetivo de la comisión es esclarecer los hechos, no servir de escenario a una competencia entre diputados para ver cuál muestra mayor indignación.

En su columna "En Guardia", Jorge Guardia analiza la participación, candidato por candidato, en el debate en la Universidad Latina el miércoles pasado. "El formato no me gustó. No fue debate, sino un examen académico", nos dice y, de seguido, nos da sus razones.

En "Foro", Pablo Barahona Kruger también se refiere a la labor de la comisión que investiga los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica a Juan Carlos Bolaños y Coopelesca. Habla de qué se espera salga de esa comisión y, en un apartado, menciona algo que puede ser trascendente: podrían los diputados, si tan solo se lo proponen, si tan solo recorren esa milla extra y ven un poco más allá, urgir en su informe que se retome la reforma postergada por más de quince años a la Ley Orgánica del Poder Judicial, acentuando la función jurisdiccional de la cúpula judicial y restándole influencia administrativa.

También en "Foro", José Joaquín Arguedas analiza lo sucedido con la presentación del libro "El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural", nos recuerda casos anteriores de censura y nos pide abrir bien los ojos con respecto al expediente legislativo 20.174, "Ley marco contra toda forma de discriminación, racismo e intolerancia". "Es un lobo con piel de oveja", dice él. Sus argumentos puede leerlos en el artículo "La ideología de género y el marxismo del siglo XXI".