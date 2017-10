Hoy en Opinión

La importancia del gobierno corporativo, pues con él las juntas directivas conocen el norte de los bancos que administran, es el tema de nuestro editorial. También abordamos lo que sucede en el Banco de Costa Rica. El presidente pidió la renuncia a sus directivos, pero solo dos lo atendieron, y lo hicieron por una razón improcedente: dicen ocupar cargos de confianza. Esto no es cierto como podrá ver al leer este editorial.

En nuestro artículo internacional, el economista Joseph E. Stiglitz comenta la reforma tributaria de Donald Trump. "Ocho meses después de asumir el cargo, la administración solo ha sido capaz de ofrecer un esbozo de lo que tiene en mente. No obstante, lo que sabemos es suficiente como para sentir una profunda sensación de alarma", escribe el economista en un texto que profundiza sobre el resultado de esta propuesta: lo que Trump y los republicanos están ofreciendo en respuesta a estos desafíos es un plan tributario que proporciona una abrumadora porción de los beneficios no a la clase media, sino a los millonarios y multimillonarios de Estados Unidos.

En "Página Quince", el ingeniero Roberto Sasso nos pone ante una realidad: el transporte está siendo electrificado alrededor del mundo y Costa Rica no puede quedarse atrás. Roberto enumera todos los beneficios de este cambio y el tiempo que debería tomar hacerlo. Le recomiendo su lectura.

En su columna "De Frente", Juan Carlos Hidalgo nos pone el ejemplo de Chile como una país que supo pasar de ser igual a la Venezuela actual a una transformación económica que lo hace el país más desarrollado de América Latina. Pero en el camino cometieron un error, creyeron que había llegado la hora de dedicarse a la redistribución de la riqueza. ¿Cuál fue el resultado? Juan Carlos se lo cuenta en un texto titulado "La encrucijada de Chile".

En "Foro", el presbítero Alberto Casals nos da sus razones para no apoyar la fecundación 'in vitro' y el economista agrícola Juan Carlos Garita Segura tiene una interesante sugerencia para la Caja Costarricense de Seguro Social. No deje de leer estos dos artículos bien fundamentados.