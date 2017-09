Hoy en Opinión

El boletín de hoy incluye dos artículos de "Página Quince". En el primero, el sociólogo Miguel Sobrado se refiere a la nueva ley que permite quitar las placas a los autos mal estaciones. Para él, está bien, pero faltó, dice, más información, más preparación a la ciudadanía.

El segundo texto es del abogado Enrique Vargas Soto, quien aborda el tema del feminismo desde un ángulo: el radical o negativo, prendado de invenciones fantasiosas y en favor de minorías.

En el editorial decimos que la carretera San José-Cartago corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de las promesas incumplidas a la sombra de la figura del fideicomiso. El país requiere de seriedad y, sobre todo, de toma de decisiones en materia de infraestructura. Debemos pasar de la generación de expectativas a las soluciones concretas.

En su columna "Radar", Eduardo Ulibarri hace un buen recordatorio: "La comisión que investiga los créditos del Banco de Costa Rica a Sinocem y Coopelesca está obligada a llegar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, tanto ella como la Asamblea Legislativa en general deben tener un gran cuidado: evitar que de tanto sumergirse en cemento queden convertidos en un bloque inmóvil". En el texto encontrará diversas aristas de este tema tan relevante.

En "Una tragedia política americana", Helmut K. Anheier comenta una realidad estadounidense: cuesta recordar, dice él, cuándo fue la última vez que de Estados Unidos salió alguna política capaz de servir de modelo a otros. El país no tiene un gobierno proactivo y previsor desde los sesenta. De los noventa en adelante, no ha invertido en capital humano lo suficiente para satisfacer las cambiantes necesidades de capacitación laboral de una economía en veloz transformación; no ha encarado reformas educativas, ambientales o del mercado laboral eficaces; no ha lanzado nuevas iniciativas urbanas o políticas de infraestructura que lo preparen para el futuro. Y la lista sigue.

En Foro, Luis Guillermo Loría y José David Rodríguez, ambos ingenieros de LanammeUCR, hacen una valoración de lo que es Conavi, de sus debilidades y del porqué de su existencia.