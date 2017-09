Hoy en Opinión

El título de nuestro editorial "Buena coreografía" no necesita mucha explicación, pero lo invitamos a leer los pasos de esta puesta en escena, pues se trata de la comparecencia que hizo este lunes el presidente, Luis Guillermo Solís, ante la comisión investigadora de los créditos del Banco de Costa Rica.

En la corografía se dijeron cosas interesantes, dignas de un buen análisis del discurso, por ejemplo: todo se hizo para defender al país de los excesos del duopolio del cemento, no importan las coincidencias entre las gestiones del empresario Juan Carlos Bolaños y los cambios en la ley.

Llama la atención que, a lo largo de meses de debate sobre el caso del cemento chino, nunca antes el gobierno ofreció semejante explicación.

La Casa Presidencial escogió la fecha, entre dos importantes partidos de fútbol de la Selección Nacional y pocas horas antes despejó dudas sobre el acceso de la prensa, proclamando su voluntad de transparencia.

No faltó un golpe de efecto extraordinario: pidió al diputado Víctor Morales Zapata renunciar a la curul. Así, el presidente erigió un cortafuegos para aislarse de las revelaciones más candentes de los últimos días, que incluso llevaron a su partido a pedir la separación del legislador.

Le invito a leer el texto completo pues, como buena corografía, tiene un final de impacto.

Graham Allison y Arianna Huffington nos regalan hoy una pieza de gran valor en lo que debe ser el liderazgo. Tocan las actuales relaciones entre Estados Unidos y China y advierten sobre el peligro de caer en la "trampa de Tucídides", la cual ha reaparecido en diferentes épocas, alimentando tensiones entre potencias dominantes y en ascenso que llevaron a que hechos supuestamente controlables provocaran ciclos de acción y reacción que terminaron en guerras devastadoras.

Estados Unidos y China deben tomar nota: aplicar las estrategias de siempre llevará a que se produzca la historia de siempre.

En Página Quince, el ingeniero Roberto Sasso reflexiona sobre la tecnología en el sector público, y de nuevo hace énfasis en que las empresas e instituciones que no utilicen la tecnología sufren una severa desventaja competitiva.

En su columna Horizontes, Jaime Daremblum nos recuerda los cruentos hechos de 1972, cuando un grupo terrorista secuestró a los deportistas israelíes que participaban en los Juegos Olímpicos en Múnich. Una historia para no olvidar. Por eso este miércoles, 45 años después, será oficialmente inaugurado un sencillo pero impresionante memorial.

En nuestra sección de Foro, el politólogo Elías Chavarría Mora comenta un tema de mucha actualidad: el fascismo, alt-right y antifas en la historia.

"Por ello, me parece que no tiene sentido alguno hablar del 'recientemente fundado movimiento antifa', de la 'posverdad' o de 'hechos alternativos', cuando la propaganda existe al menos desde las historias difamatorias de la corona británica anglicana en contra de la Inquisición española en la llamada Leyenda Negra, si no es que muchísimo antes. Ni Steve Bannon, ni Sean Spicer, ni ningún otro consejero de Donald Trump ha descubierto el agua tibia", dice este experto que nos lleva a lo largo de la historia para entender mejor el presente.