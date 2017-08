Hoy en Opinión

El Ejecutivo presentó un proyecto de reforma fiscal que, en términos generales, va en buen sentido. El Editorial de La Nación considera que es importante que no se trasladen a las futuras generaciones de contribuyentes el pago del gasto que se hace actualmente en consumo.

En el Editorial se analizan algunas de las consecuencias del irrespeto a la norma constitucional de no financiar los gastos corrientes con deuda, pero, como recuerda el editorialista, eso no se cumple porque no hay sanciones establecidas para quienes incumplen con la ley.

En su columna Horizontes, Eduardo Ulibarri le entra al siempre presente asunto de la infraestructura, de la urgencia de modernizar, de manera integral, carreteras, puertos, transporte público y pasos fronterizos, entre otros. Para Ulibarri, "hay que desenmarañar los procesos, reforzar la capacidad supervisora de las obras que paga el Estado y superar las barreras ideológicas y la debilidad de estructuración, negociación y control que nos alejan de las concesiones".

Ulibarri considera que no se trata solo de un asunto económico, que la voluntad política es transformadora, que sea capaz de darle el impulso necesario a esta visión.

Fernando Araya, con su agudeza habitual, hace un análisis en Página Quince de los modelos políticos sobre el desarrollo humano que habían en Costa Rica hacia finales de los años setenta. Contrario a lo que muchos señalan, Araya expone que se hubo en ese momento cinco modelos que marcaron la pauta de las políticas públicas.

El artículo de Araya explora, también, algunas narrativas que se han instalado en el imaginario costarricense sobre quienes gobernaron en esas décadas y de las políticas públicas que se llevaron a cabo, aunque la evidencia demuestre lo contrario.

También en Página Quince, Jiang Kejun y Jonathan Woetzel nos dan un trabajo pormenorizado de cuánto China está invirtiendo para trasformar su matriz energética tradicional, en la que quema mucho carbón, a una donde las energías limpias sean las que muevan al gigante asiático. Los números son astronómicos, y podrían llevar a China a convertirse en la potencia mundial en esta materia.

Los foristas invitados son Óscar Hidalgo y Fernando Morales. Morales es el director del hospital geriátrico y su texto trata sobre la importancia de los estudios en personas centerarias que se están realizando en la zona azul de nuestro país: Nicoya y alrededores. La zona azul es el nombre que recibe un lugar donde hay una cantidad importante de personas longevas, por encima del promedio. Por su parte, Hidalgo escribe sobre el liderazgo y la importancia de aprovecharlo en una época de cambios acelerados, como el de ahora, en plena Cuarta Revolución Industrial.

Pueden seguir enviando sus cartas a cartas@nacion.com y sus artícuolos a foro@nacion.com.