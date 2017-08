Hoy en Opinión

En este boletín usted encontrará hoy un editorial sobre la decepción que ha generado el rumbo de la Asamblea Legislativa y la necesidad de una nueva reforma al reglamento legislativo. Si bien ha habido enmiendas, estas han quedado debiendo porque la tarea de remover las trabas quedó pendiente y las omisiones contribuyen al estancamiento. Abogamos para que este último periodo legislativo sirva para hacer un nuevo intento de reforma, más sustancial, al reglamento.

En Página Quince, el ingeniero Roberto Sasso escribe sobre la necesidad de la privacidad en Internet. Nadie parece tener paciencia para leer los términos de los servicios ofrecidos en Internet, dice Roberto, y eso nos lleva a dejar nuestros datos a expensas de quienes deseen utilizarlos.

En su columna Radar, Eduardo Ulibarri se refiere a lo que podría ser el primer gran paso de un cambio profundo en la matriz energética nacional: la reducción de aranceles de manera temporal a la importación de autos eléctricos.

"Tras un proceso lleno de baches, 'presas' y bloqueos, la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa llegó a un acuerdo que permitirá enviar al Plenario el proyecto de ley para promover el uso de vehículos eléctricos. Ojalá allí encuentre luces verdes y avance con fluidez", dice Eduardo en esta columna que usted debe leer.

En Foro, el doctor Mauricio Vargas Fuentes analiza la situación de la salud pública, pero, sobre todo, la calidad de los graduados en Medicina. Él aboga por mayor fiscalización para que los profesionales en salud tengan la calidad necesaria para ejercer.

En su artículo "Costa Rica demanda unidad nacional", la administradora Olga Camacho comenta sobre la necesidad de volver a una política grandiosa, que produce ideas y propósitos grandiosos e innovadores. Esto ante los problemas que aquejan al país y que damandan, por tanto, mayor liderazgo.

En el artículo internacional, el investigador Gulrez Shah Azhar asegura que el cambio climático no solo trae altas temperaturas, sino también violencia. Según el Centro para Clima y Seguridad (CCS), si no se enfrenta este tipo de "riesgos causados por el clima", la consecuencia podría ser una mayor pelea por el agua, la comida, la energía y la tierra, especialmente en regiones ya inestables. No se lo pierda.

La edición la completa Cartas a la Columna, donde nuestros lectores publican sus quejas y comentarios. No deje de leerlas.