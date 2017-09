El veterano actor Dean Stanton, fallece a los 91 años

Harry Dean Stanton, el reconocido actor por sus apariciones en el Padrino II y Paris, Texas, falleció esta tarde a los 91 años. Según informó el portal de noticias Variety, el actor falleció debido a causas naturales en Los Ángeles.

Su debut en el mundo del cine fue en 1957 en la película Tomahawk Trail . Luego, Stanton se convirtió en un recurrente de las películas western entre las que destacan La leyenda del indomable (1967) y Los violentos de Kelly (1970).

El actor también es reconocido por su participación en series como Big Love y Twin Peaks. En 1986, Stanton llegó a la fama por su interpretación en Molly Ringwald's, un padre desempleado en Pretty Pink. Posteriormente, apareció en la película de Martin Scorsese La última tentación de Cristo.

LEA MÁS: Fergie y Josh Duhamel: 'Con absoluto amor y respeto decidimos separarnos'

También participó en la popular película de superhéroes The Avengers y su última película fue The Last Stand, la cual se estrenó en el 2013.

Stanton tenía un grupo musical conocida como The Harry Dean Stanton Band. El fallecido era un hábil tocador de guitarra y solía tocar temas de jazz, pop y tex-mex.

Noticia en desarrollo...