¿Qué estoy viendo?: 'Abstract', por Pedro Capmany

Estoy viendo Abstract: The Art of Design en Netflix. En realidad, la he visto varias veces y me encanta repetirla.

Es una serie de pequeños documentales que abordan el tema del diseño como algo que está presente en todo, y lo hace desde diferentes puntos de vista: un diseñador gráfico, un arquitecto, un stage designer y un fotógrafo son algunos de los protagonistas que nos muestran, de forma muy íntima, su visión personal del diseño y como lo aplican en sus profesiones cotidianamente.

LEA MÁS: ‘Abstract’ en Netflix: una serie en que la vida es diseño

Pienso que un valor agregado que tiene esta serie para mí es que me hace recordar que toda creación artística nace un poco de la imaginación y otro poco del estudio que se tenga, aplicado en cada obra, por lo que debe mantenerse siempre un balance entre ambas: no perder el niño interior, y no dejar de cultivar el conocimiento.

Creo que este balance perfecto hace que nazca una verdadera obra maestra y por eso se debe considerar siempre.

Algo que me gustó mucho de Abstract es que te permite conocer la vida de estos exitosos profesionales, desde sus comienzos, sus luchas y las convicciones personales que han quedado plasmadas en cada uno de sus trabajos, y es precisamente este sello único el que ha hecho que su obra trascienda fronteras de esta forma.

Mi episodio favorito es el primero, casualmente, el de el diseñador gráfico. Él combina la fotografía con objetos y el dibujo, creando obras únicas que sube semanalmente a su cuenta en Instagram, llamada Sunday Sketches.

Les recomiendo que la vean, además, se puede disfrutar de cada episodio independientemente, por lo que no tendrás la necesidad de mantener un hilo conductor entre cada capítulo.