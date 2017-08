¿Qué estoy viendo? - El Chapo, por Leonora Jiménez

Veo El Chapo porque me encanta el trabajo de Netflix en torno a la temática narco. En esta serie ofrecen una perspectiva documental, pero entretenida, sobre las historias de personajes que nos guste o no son relevantes internacionalmente. Soy de las personas a las que les gusta saber el por qué de las cosas y, además, el problema del narcotráfico en los países latinoamericanos, y sus ramificaciones sociales, me parece un tema fascinante.

El tema que aborda El Chapo lo considero fascinante: la degradación social es la base de todas estas historias y eso me hace aprender sobre sociedades y situaciones en las que no me gustaría vivir.

Para mí, lo más interesante de El Chapo y de los narco-documentales es entender que el narco no puede desarrollarse en países en los que no tenga un enorme brazo político. La degradación y la corrupción en ciertos círculos de los gobiernos y la policía son piezas claves para el desarrollo del narco.

Para mí, lo más impresionante de esta historia es que desnuda una relación entre narco y Gobierno de una manera explícita, detallada y sorprendente.

Es interesantísimo entender las razones por las cuáles el narco es lo que es, y los encadenamientos sociales que terminan siendo claves en su desarrollo y que van desde el “mop” de la calle hasta el político de cuello blanco. Solo entendiendo la verdadera profundidad del negocio de las drogas podremos encontrar vías para aplacar su desarrollo y encontrar nuevas maneras de combatirlo.

Recomiendo este tipo de series porque son como un espejo de una sociedad que pretendemos que no existe, pero que termina estando frente a nuestras narices. Y esta y otras series de temática similar son una muestra de un problema que va más allá de ciertos círculos y que se ha convertido en un problema socio político que es (debería) ser de todos.