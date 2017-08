Una victoria para los improbables

Siempre odié a La Garrapata, sobre todo, porque no la entendía. Nuestra relación conflictiva comenzó a mitad de los años noventa, cuando algún canal nacional comenzó a emitir los episodios de la serie animada basada en el personaje, que a su vez había nacido en las páginas de un cómic titulado, en inglés, The Tick .

En mi niñez, no estaba preparado para un personaje como él: una sátira del arquetipo de superhéroes estadounidenses que desde siempre han dominado las ventas y la popularidad. Yo quería ver a Spiderman, ¿a quién le iban a interesar las desventuras de un tipo torpe e irritante como La Garrapata? Creo que nunca nos caímos bien porque me hacía pensar que, de yo tener superpoderes, probablemente me parecería a él.

Veinte años después, la inminencia del estreno de The Tick , la serie de Amazon basada en ese mismo personaje, parece tan absurda e improbable como el mismo héroe: en tiempos de Marvel y DC Cómics facturando miles de millones de dólares en el cine, The Tick es una rareza. Una victoria para los menos populares.

“La Garrapata es como una especie de niño grande. Es un superhéroe, engloba el espíritu de lo que significa ser uno; cuando está deteniendo a los malos, se siente en un terreno seguro y sabe exactamente lo que está haciendo. Pero cuando tiene que hacer cualquier otra cosa, termina perdido y confundido”, contó, durante el Comic-Con de este año, Peter Serafinowicz, quien encarnará al héroe improbable en la nueva adaptación.

El anuncio del estreno de la serie, que se realizó precisamente en el Comic-Con –la convención más importante del mundo en materia ñoña– llegó como una sorpresa. Una grata, sobre todo para sus seguidores más acérrimos quienes, aunque no sean demasiados, son fervientes: La Garrapata, en todas sus presentaciones, es un personaje de culto.

Esta será la segunda vez que el personaje llegue a la televisión en una serie de acción real (es decir, no animada). El experimento del 2001, emitido por FOX, solo duró nueve episodios de una solitaria temporada.

En la nueva adaptación, La Garrapata –en compañía de su fiel compañero, un contador de nombre Arthur Everest– deberá defender a La Ciudad de un villano que se pensaba muerto desde hacía tiempo.

“La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, tiene un tono ligeramente bobo que no creo que exista en ningún otro programa en la televisión actual”, agregó Serafinowicz. “Al mismo tiempo, logra generar un equilibrio entre los momentos más dulces y los más serios y esa es una de las cosas que me encantan de este proyecto”.

Los productores de la serie han asegurado que esta versión de The Tick tendrá un tono más oscuro que el de sus versiones previas.

Al mismo tiempo, sostienen que la esencia del personaje se mantendrá tan pura como siempre: La Garrapata seguirá siendo una burla de los estereotipos musculosos, varoniles y moralmente correctos que, a la fecha, siguen dominando las historias de superhéroes. Tal vez, esta vez sí, La Garrapata y yo podamos llevarnos mejor.