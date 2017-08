¿Dónde ver el último capítulo de temporada de ‘Game of Thrones’?

Pocas series de televsión en la historia han logrado levantar tanta emoción y pasiones como Game of Thrones , cuya penúltima temporada llega a su fin este fin de semana.

El invierno se acaba y será glorioso. La comunidad de los ticos más fiebres a la adaptación de e los libros de George R. R. Martin alista un banquete para ver lo que les deparará la historia los personajes Daenerys Targaryen, Jon Snow y Cersei Lannister.

Varios negocios preparan actividades para disfrutar del drama de Westeros. Tres de los encuentros más grandes se efectuarán en: el bar El Mercadito, ubicado en barrio La California; el Pub Rock, ubicado en los Yoses y en el restaurante Hooters de San Pedro.

Los tres locales prometen comida, bebidas, trivias y un lugar cómodo para presenciar las peripecias del rey en el norte y la reina de los dragones.

“Nosotros en Pilsen queremos acondicionar El Mercadito darle un espacio a los geeks para que puedan disfrutar de la transmisión del final de temporada”, destacó Carlos Zamora, gerente de mercadeo de la marca cervecera.

Zamora explicó que la actividad arrancará desde la 5 p. m. con la repetición del penúltimo capítulo de la temporada y posteriormente se realizarán trivias, previo al inicio del capítulo. Posteriormente a la emisión se realizará un conversatorio entre expertos. Además la actividad será gratuita.

Por su parte, la comunidad de seguidores de Game of Thrones organiza una gran reunión en el bar Pub Rock ubicado en los Yoses y que cambiará el sonido del metal pesado por la banda sonora de la producción de HBO.

"La idea es compartir con los verdaderos fanáticos de la serie y pasar un rato agradable con trivias y rifas para compartir nuestra pasión por Game of Thrones ”, comentó la organizadora de la actividad en el Pub Rock Suraye Patricia González, mejor conocida con el seudónimo Lady Stoneheart en las redes sociales.

Esta actividad contará con 14 pantallas de televisión que estarán sintonizando HBO. La entrada de la actividad es de ¢10.000; incluirá un estofado de cordero o pasta bolognesa (platillo vegetariano) y una bebida que podría ser cerveza o una gaseosa.

El local gastronómico le ofrecerá tendrá carta abierta; esto quiero decir que los participantes podrán ordenar una de las cuatro opciones que incluyen comida y productos (como llaveros, camisetas y jarras) del continente de Westeros.

“Para el entretenimiento de los asistentes tendremos dinámicas como juegos (BinGOT), trivias y rifas, en esta ocasión contamos con nuevos patrocinadores con excelentes premios como una cena medieval para dos personas, cortesía del Transilvania Hostel”, destacó González.

La comunidad de G.O.T organizó un encuentro en el Club Alemán para celebrar la emisión del primer capítulo de esta temporada. En esa ocasión, el domingo 16 de julio, los pasillos del recinto teutón se abarrotaron con fanáticos.

“De nuevo contaremos con la presencia de los músicos de Vintage Academy que junto con Rhapsodia Producciones nos traen un hermoso repertorio de canciones de la serie tales como”, explicó González.

El coro Vintage Academy es reconocido por interpretar el tema de la introducción de Game of Thrones , así como Light of Seven , Rains of Castamere , Winds of Winter . Esta vez también se incluirán de esta temporada como Hands of Gold interpretada por el famoso cantante inglés, Ed Sheeran, quien tuvo una breve aparición en el primer capítulo de la temporada.

Los cosplayers no pueden faltar, Daenerys, Jon Snow, Jaime, Missandei y Grey Worm.

El Pub Rock también tendrá un conversatorio con expertos en el tema entre los que destacan Diego Delfino, René Montiel y Ángela Bermúdez.

Por su parte el medio el portal de noticias The Couch también organiza una actividad en Hooters, San Pedro.

Los asistentes podrán disfrutar de rifas y concursos para demostrar su amplio conocimiento sobre el universo creado por George R. R. Martin.