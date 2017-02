Un ‘thriller’ arriesgado llega a Netflix

TELEGUÍA RECOMIENDA

En 2013, un ladrón irrumpió en el apartamento del cineasta Macon Blair, en Nueva York, robando la computadora portátil de su esposa y los antiguos binoculares de su abuelo.

La historia del crimen sin resolver se convirtió en un trampolín para Blair en su debut como director y su inspiración para la cinta Ya no me siento a gusto en este mundo (I Don't Feel at Home in This World Anymore), disponible en Netflix a partir de este 26 de febrero.

La película sorprendió en el Festival de Sundance el mes pasado, cuando se llevó a casa el premio más alto para películas de ficción. Además, ha recibido muy positivas críticas por respetadas páginas como Rotten Tomatoes –con una calificación de 92%–, con críticos describiéndola como “una indie extravagante estelar” y “un filme encantadoramente extraño”.

En la trama en pantalla, Ruth Kimke, una asistente de enfermería con depresión, regresa a casa después de un día especialmente malo.

Una vez dentro de su hogar, se da cuenta que al salir dejó la puerta trasera sin seguro y unos ladrones asaltaron su casa. Ese incidente hace que Ruth encuentre un nuevo sentido a su vida, y forme un equipo con su desagradable vecino para ir en busca de los ladrones. Pronto se darán cuenta de que están involucrándose peligrosamente en una red de crimen organizado.

“En una combinación deliciosa de un drama de carácter idiosincrásico y una comedia cada vez más violenta y violentamente absurda, este título de Netflix abrió el concurso dramático estadounidense en Sundance este año y es un debut asegurado para Blair, la estrella de Blue Ruin y Green Room de Jeremy Saulnier”, escribió The Hollywood Reporter en una reseña.

“Los personajes de la actriz Melanie Lynskey siempre ha sido subutilizados”, escribe además Variety . “Ahora, el director Macon Blair le da algo inolvidable que hacer”.

Con la participación de la actriz neozelandesa Melanie Lynskey ( Criaturas celestiales ) y del estadounidense Elijah Wood ( El señor de los anillos ), en este thriller policial, el dúo se sumerge en un mundo del cual saben muy poco.

Véalo. Domingo 26 de febrero. Netflix