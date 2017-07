'Tu cara me suena' termina el domingo 16 de julio y el ganador lo elegirá el público

La final de la tercera temporada de Tu cara me suena será el domingo 16 de julio, a las 7 p. m., confirmó Vivian Peraza, una de las productoras del espacio.

El programa, producido para Costa Rica por Teletica Formatos, se alargará por dos galas más debido a la buena audiencia que registró en su actual temporada, que, en principio, concluiría este domingo 2 de julio.

Como parte del desenlace de la producción –original de Endemol, España– las dos semanas siguientes serán decisivas para los participantes, pues las cuatro primeras posiciones de la tabla acumulada optarán por el trofeo de esta edición.

"En la semifinal (el 9 de julio) se conocerán a los cuatro participantes con mayor puntuación. A ellos se les va a abrir votaciones, y el público, por medio de la página web de Teletica y las aplicaciones, elegirá al favorito. La persona que elija el público será la que gane la temporada", explicó Peraza.

La productora de Teletica Formatos indicó que el vencedor de Tu cara me suena recibirá ¢7 millones que destinará a la fundación benéfica de su preferencia.

Durante la gala final del programa de imitaciones, los jurados Alex Costa, Duvalier Quirós y Eugenia Fuscaldo guiarán al público con sus comentarios, pero no intervendrán en el resultado.

"En la final el jurado es un facilitador. La idea es que los comentarios de ellos sirvan de referencia para que guiar la votación del público por uno de esos cuatro finalistas", afirmó Peraza, quien dijo que aunque en la final solo optarán por el trofeo cuatro personas, los otros cuatro participantes (María Torres y Marcia Saborío cuentan como un participante) también llevarán las imitaciones de los cantantes al escenario.

Sorpresas. Vivian Peraza afirmó que el cierre de temporada de Tu cara me suena arribará con sorpresas para el público.

Por ejemplo, en el programa de este domingo 2 de julio está confirmada la participación de Rosana. La cantante española se presentó el miércoles 21 de junio en el Teatro Melico Salazar.

Ese día, las actrices María Torres y Marcia Saborío imitará el tema Sin miedo, que la europea interpreta al lado del colombiano Sie7e.

Otras de las imitaciones que tendrá esta gala 15 son: Luis Gabriel Loría, Jon Secada; Mauricio Artavia, Miguel Mateos; Vanessa González, Olga Tañón; Mauricio Herrera, Raphael; David Nick, Celine Dion; Melissa Mora, Xuxa, y Daniel Moreno, José Luis Perales.

Las galas 16 y 17 (del 9 y 16 de julio) también serán especiales para la producción. En la primera, el ganador del concurso El Noveno participante, ofrecerá una presentación especial del artista de su elección y una donación de ¢1 millón para una institución benéfica.

Mientras que para el 17 se elegirá al ganador de la competencia.

"En estos últimos programas venimos con personajes muy fuertes y retadores, los participantes lo saben y tienen el compromiso de ensayar más para mantener la línea de dar un show de calidad en canto y en puesta en escena; pero también, en estos últimos programas queremos presentar al público un poco sobre el proceso por el que han pasado ellos (los participantes) y que muestran su lado más humano", refirió Peraza.

Esa información llegará al público a través de cápsulas que se generarán a partir de los casi cinco meses que tienen los participantes de estar ligados con la producción de Tu cara me suena.

Vivian Peraza adelantó que con el cierre de temporada, Teletica Formatos echará a andar el próximo proyecto que saldrá al aire para el segundo semestre del año. La productora no confirmó que se trate de la cuarta temporada de Dancing with the Stars.

"Seguimos trabajando esta vez más fuerte porque vienen muchas sorpresas para este segundo semestre del año. Teletica Formatos viene con nuevas producciones que en poco daremos a conocer de qué se tratan", terminó la productora.