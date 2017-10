Teleguía recomienda: La televisión se llena de terror

Las historias más tenebrosas llegarán a Fox Premium App & TV, Disney y TBS para todos los gustos y las edades, en el marco de la celebración de Halloween.

La plataforma de Fox ofrecerá para sus clientes, el domingo 29 de octubre, la comedia de terror musical The Rocky Horror Picture Show: Let’s do the Time Warp Again

Ese filme, protagonizado por Laverne Cox, Ivy Levan y Staz Nair, cuenta la historia de una pareja de jóvenes que quedan varados en medio de la nada, ante su percance deciden refugiarse de la lluvia en un castillo cercano. Allí, se celebra una extraña convención de disfraces, donde conocen al líder del grupo, un científico loco llamado Frank N. Further (Cox), quien resulta ser un alienígena travesti que ha creado un ser viviente en su laboratorio: el musculoso Rocky Horror.

La pareja es seducida por el científico loco, cuyos esfuerzos se centran en mantener a la pareja en el castillo, por lo que estos intentan huir a toda costa.

Disney. Para su público, el canal anunció una programación variada. El plato fuerte llegará este domingo 29 de octubre: para ese día se tienen programados a partir de las 3:15 p. m., los estrenos de las películas Acampados, Enredados otra vez: La serie y Atrapada en el medio , a las 8:30 p.m., se proyectará Descendientes 2 .

Para el propio día de Halloween Disney tendrá su parrilla enfocada en programas temáticos.

TBS. Para el 31 de octubre, el canal ofrece a sus televidentes dos clásicos de Tim Burton: El cadaver de la novia (7:30 p. m.) y Frankeweenie (9 p. m.).

El primer filme se ambienta en el siglo XIX, en Europa del este, el joven Victor Van Dort, hijo de una familia de pescaderos millonarios, arruina su ensayo de boda con Victoria, hija de unos aristócratas en bancarrota, por los nervios. Para que la ansiedad no se vuelva a apoderar de él, se dirige al bosque para aprenderse los votos repitiéndolos una y otra vez, con tan mala suerte de “ hablarle” a una rama que resulta ser una novia cadáver.

Frankeweenie cuenta la historia de Víctor, un joven que usa la ciencia para devolver a la vida a Sparky, su perro. Los resultados de su experimento serán monstruosos.