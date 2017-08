El sueño con el que inició Teletica Formatos

Hazel Linares recuerda todos los pormenores relacionados con su participación en el programa Bailando por un sueño , que canal 7 produjo y transmitió hace 10 años.

"La sensación que la gente tiene aquí es la correcta: todos somos dueños de cada proyecto. Lo que dice cada persona es importante y se valora. Hay un gran talento en todo el equipo, un deseo de mejorar, un deseo de crecer", Paula Picado, directora de Teletica Formatos.

“Para mí fue la mejor experiencia. Es un pasado que no se puede olvidar y del que la gente siempre se acuerda”, contó la limonense, vía telefónica.

La caribeña aspiraba comprarle una silla de ruedas a una niña que la necesitaba; sin embargo, su anhelo se le cumplió antes de iniciar la competencia y eso la obligó a cambiar el proyecto benéfico.

“Me ayudaron y conseguí la silla. Me quedé sin un sueño, pero mi hija me pidió que bailara por ella”, refirió la vecina de Liverpool de Limón, de 38 años.

En aquel entonces, su hija Kessell tenía ocho años y desde seis antes (a los dos) ya recibía un tratamiento especial de ortodoncia debido a que su hueso maxilar le crecía sin control.

“Decidí bailar por mi hija; pero cuando llegué a la audición había tanta gente que pensé que no iba a ser escogida. Recuerdo que me puse una peluca amarilla para ocultar un poco mi identidad por si no era elegida.

”Me pusieron un tango y me dije: ‘¡Ya está, la perdí (la audición)!’ Luego me pusieron una soca, y pensé: ‘¡Ahora sí!’ Le dije a mi acompañante en la pista que me siguiera y hasta hice gestos con la cara. Pasados los días me llamaron y me dijeron que estaba seleccionada”, resumió Hazel.

Una incertidumbre más saltó a su memoria: ¿quién sería la personalidad que bailaría con ella? “Siempre dije que quería bailar con Carlos Álvarez y cuando la producción anunció que mi pareja sería Mauricio (Hoffman) dudé en que llegaríamos lejos, porque pensaba que la contextura de Mauricio en aquellos tiempos nos limitaría en la pista. De hecho un día en un ensayo durante una alzada me botó”, reveló entre risas.

Esa pareja –junto a nueve más– debutó en la pista de Bailando por un sueño el 4 de agosto del 2007, y dos meses y medio después se convirtió en la ganadora de la competencia.

Como reconocimiento, Hazel Linares recibió ¢13 millones, dinero que sirvió para darle continuidad al tratamiento de Kessell, quien hoy, a los 18 años, tiene su problema bucodental casi corregido.

“El dinero alcanzó hasta donde se pudo. Fue una gran ayuda para un proceso de tratamiento largo y duro. La boca de Kessell ahorita cuesta ¢24 millones”, agregó Linares.

Ese triunfo de Linares se gestó de la mano de la primera producción internacional que Televisora de Costa Rica (Teletica) adaptó para el público costarricense. Así nació Teletica Formatos, hace una década.

Máquina. Bailando por un sueño fue –y es– un formato original de la televisión mexicana, cuya licencia fue adquirida por Teletica para producirlo en el país bajo el ala de Teletica Formatos, subdivisión de la empresa que también funciona desde hace una década.

“Teletica Formatos nace como una necesidad que ve la empresa de producir contenido de entretenimiento local y la manera en que lo empezamos a crear fue adaptando un primer formato que fue Bailando por un sueño .

”En estos años, los programas que hemos producido han llamado la atención porque le gente se identifica con ellos, porque hay sueños, ayuda social y gente que sale y que no sale en la pantalla. Es una manera de acercarse dando un entretenimiento con gente nuestra, y eso llama mucho la atención”, afirmó Paula Picado, directora de Teletica Formatos.

Con la creación de esa unidad, Teletica produce desde el 2007 versiones costarricenses de los más reconocidos y exitosos programas de destacadas compañías como Televisa (México), 2waytraffic (Holanda), Endemol (España), y Fremantle Media y BBC (ambas inglesas).

Cuatro temporadas de ¿Quién quiere ser millonario? , tres de Bailando por un sueño , Dancing with the Stars y Tu cara me suena , dos de El último pasajero y una de Cantando por un sueño , Pequeños gigantes , Ojo con la pared , Trato hecho y Un minuto para ganar, son algunas de las franquicias que Teletica Formatos ha tropicalizado para la audiencia del país.

“(Antes de Teletica Formatos), la producción nuestra era 60% enlatada (producida en el extranjero) y 40% local, esta última muy concentrada en noticias y deportes. Sí había ciertas cosas de entretenimiento, educación; pero nosotros (Formatos) vinimos a entrar al mundo más del entretenimiento. La tendencia ahora de la empresa es tener más producción local porque cada vez hemos ido produciendo más”, declaró Paula Picado.

Como parte de esa experiencia gestada en materia de producción, Formatos también incursionó en la creación de contenido original.

Ricardo Cervantes, productor de esa unidad, detalló que suman 13 programas originales, entre ellos Nace una estrella (cuatro temporadas), A toda máquina (tres años al aire), El gran juego y Las paredes oyen (una temporada al aire).

Recientemente Formatos estrenó ¡Qué buena tarde! y asumió las producciones diarias De boca en boca y Más que noticias .

“En total, Teletica Formatos ha realizado más de 1.500 horas de transmisión durante sus 10 años de llevar entretenimiento a todos los hogares de Costa Rica”, manifestó Cervantes.

Paula Picado consideró que esta década le ha permitido a la empresa conocer los gustos de la audiencia y entender las necesidades de la misma.

“Usted no tiene idea la satisfacción que es para mí cuando una gran cantidad de gente me dice que se unen en familia para ver un programa de nosotros. Esos son los grandes legados que se promueven desde Teletica Formatos. A eso le agregamos el sentido social y la plataforma que estos programas representan para que muchas personas brillen. Hemos llorado, hemos reído, hemos visto muchos sueños materializarse y hemos logrado llegar a todo esto cumpliendo y respetando la visión de solidaridad que tiene esta empresa”, dijo Picado.

Bajo lupa. Los críticos de la televisión local Óscar Cruz y José Mairena coinciden en que los programas realizados en Teletica Formatos dinamizaron la oferta de entretenimiento en el país y han sido vitrina de talento. No obstante, consideran que la unidad no muestra señales de avanzar en favor de otras producciones del canal.

“Lo que le resta a Teletica Formatos es entender cómo aglutinar esa experiencia y echarla ellos a su saco para la creación de contenido autóctono. No veo en Teletica Formatos la capacidad de crear un contenido ‘para adentro’. Esta unidad ejecutora –como la considero yo– ha sido más que nada un importador de contenidos y no un generador de contenidos”, opinó Óscar Cruz.

El criterio de ese productor audiovisual concide con el de Mairena. “El canal no ha podido transferir las habilidades y el conocimiento de un formato comprado a los otros programas desarrollados por ellos; aunque sí han demostrado tener el talento, la base técnica y artística para hacer un programa local de estándar internacional. Los formatos internacionales de Teletica son lo mejor que se ha hecho en el país”, aseveró Mairena.

En relación con esos señalamientos, Paula Picado explicó que el aprendizaje fluye hacia las otras unidades productores del canal, pero reconoció que estas trabajan independiente y bajo otras jefaturas.

“Hay unidades que están bajo diferentes jefaturas y lo ideal es que todo vaya amalgamándose. Tenemos una linda relación entre todos los productores de las distintas unidades que operan el canal, nos relacionamos y nos tratamos de ayudar para una cosa u otra”, comentó Picado. “El apoyo, el compartir aprendizajes y la conversación de ideas existe. Creo muchísimo en el talento de otros productores del canal y siento que han tenido muy buenos resultados”.

La directora de Teletica Formatos reiteró el compromiso de esa subdivisión por continuar llevando a la pantalla de canal 7 contenido tanto que alcance trascendencia en la televisión mundial, así como proyectos originales de la televisora; algunos de ellos, incluso, ya están en etapas de preproducción.

Mientras, Teletica Formatos ultima los detalles de la cuarta temporada de Dancing with the Stars que saldrá al aire el domingo 10 de setiembre.

Con el formato de la BBC, la productora local festejará a su público el fiel acompañamiento ofrecido en estos 10 años, al mismo que espera llevar de la mano por varias décadas más.

Teletica Formatos en 10 años

2008: Cantando por un sueño 1

2009: Nace una estrella 1

2010: ¿Quién quiere ser millonario 2?

2011: Pequeños gigantes 1

2012: Trato hecho

2013: El gran juego

2014: Dancing with the Stars 1

2015: Tu cara me suena 1

2016: Dancing with the Stars 3

2017: ¡Qué buena tarde!