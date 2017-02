Las series canceladas y renovadas de la nueva temporada de la TV

Principales productoras oficializaron su programación 2017-2018

Las cadenas de televisión estadounidenses oficializaron las producciones que arribarán a la pantalla, se mantendrán o saldrán del aire para la temporada 2017-2018.

En la lista destacan las apuestas de ABC, CBS, Fox, NBC, The CW, FX y FXX, y de los servicios streaming Amazon y Netflix.

Las compañías encargaron desde temporadas completas de algunas producciones y revelaron inesperadas salidas del aire, como el caso de Marco Polo (Netflix) que no se renovó para una tercera temporada.

Algunas de las series que ABC mantendrá en su catálogo de programación son American Crime, How To Get Away With Murder, Grey’s Anatomy y Scandal , renovadas para una tercera, cuarta, treceava y sétima temporadas, respectivamente.

Esa cadena decidió pasar la guillotina a Conviction, Notorious y Secrets and Lies ; mientras que otras como Black-ish o Dr. Ken están a la espera de noticias.

Por su parte, CBS encargó segundas temporadas para Criminal Minds: Beyond Borders, McGyver ; una tercera temporada de Zoo y una quinceava temporada de NCIS.

CBS canceló tras una temporada American Gothic, Pure Genius y Brain Dead. De series como 2 Broke Girls, Criminal Minds o NCIS: New Orleans y NCIS: Los Ángeles , no hay noticias por el momento.

Fox, por su parte, renovó Empire para una cuarta temporada y The Simpsons para dos temporadas más. Anunció además que Bones llegará a su final este año –en su décimo segunda temporada– y mantiene sin anuncio oficial de renovación a Gotham, New Girl, Scream Queens, The X-Files o Wayward Pines.

Shades of Blue y Grimm seguirán en la programación de NBC por una segunda y sexta temporadas respectivamente. La cadena no se ha pronunciado sobre producciones como Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D o Law & Order: SVU.

The CW alargó Arrow para una sexta temporada; Jane the Virgin, The 100, The Flash y The Originals fueron renovadas para una cuarta emisión.

También encargó una tercera temporada de Legends of Tomorrow y una décimo tercera de Supernatural.

Entre las cancelaciones de CW está Reign que finalizará en la sesión cuatro que se emite este año.

FX y FXX también adelantaron noticias de lo que pondrán en sus pantallas en el período 2017-2018. American Crime Story, American Horro Story, Baskets, Argo, It’s AlwaysSunny in Philapelphia son las principales renovaciones de esas cadenas, que no anunció salidas del aire.

En línea. La televisión streaming fue otra que adelantó sus apuestas. Amazon renovó para una última temporada Hand of God; cuartas emisiones de Mozart in the Jungle y Transparent , y encargó segundas partes de One Mississipi y The Man in the High Castle.

Tras una temporada Amazon canceló Good Girls Revolt.

La acera del frente, Netflix, renovó nuevos capítulos para Bloodline, BoJack Horseman, Daredevil, Flaked, Fuller House, Haters Back Off, Master of None, Narcos, Orange is the New Black ; finalizó Girlmore Girls: A Year in the Life y canceló Marco Polo en su segunda temporada.

Si bien la emisión actual de los principales compañías productoras está lejos de concluir, las empresas se quisieron asegurar la fanaticada desde ya, para la nueva temporada que arranca en los últimos meses del año.











